Vagama zvezde donose NOVU ROMANSU, Vodolijama se javlja bivši, a OVAJ ZNAK čeka veliki uspeh u poslu

Dnevni horoskop za 5. jul. Evo šta sve pripadnike Zodijaka očekuje ove nedelje. Nekima će sve ići od ruke, a neki znaci će morati malo da se pomuče za ostvarenje ciljeva.

Ovan

Aspekti vašeg vladaoca Marsa koji vlada i vašim finansijama, sa Neptunom u vašem znaku i Plutonom u kući novca, donose uspeh umetnicima, lekarima, farmaceutima. Potpisivanje ugovora o isplativom poslu, napredovanje u karijeri.

Bik

Mars, planeta akcije, u kući novca pravi sjajne aspekte sa Neptunom u kući ideja i Plutonom, planetom novca, u kući karijere, donoseći vam finansijske dobitke i napredovanje na poslu. Imate podršku uticajnih osoba.

Blizanci

Mars u vašem znaku, pravi sekstil sa Neptunom, planetom ideala, što vas podstiče na akciju u okviru nekog društvenog projekta ili političkog angažmana. Uspeh na ispitima, preko putovanja, u inostranstvu i u rešavanju pravnih pitanja.

Rak

Neptun, simbol mašte, u kući karijere, u sekstilu sa Marsom u kući intuicije, donosi vam sjajne poslovne ideje. Novčani dobici preko nasledstva, podele bračne imovine, rešavanja pitnja alimentacije, sponzorstva, stipendije. Nesanica.

Lav

Pluton, planeta moći i novca, u trigonu sa Marsom u kući novca, donosi vam napredovanje u karijeri i finansijske dobitke. Uspešno završavanje važnih pravnih pitanja, fakulteta i mogućnost odlaska na prekookeansko putovanje.

Devica

Aspekti Marsa, koji upravlja vašim finansijama i dogovorima, u kući karijere, sa Neptunom i Plutonom u kućama novca i posla, povoljno utiču na vaše finansije i situaciju na na radnom mestu. Poboljšanje zdravstvenog stanja.

Vaga

Mars, vladalac partnerski odnosa, pravi dobre aspekte sa Neptunom u kući braka donoseći slobodnim Vagama novu romansu. Pluton u kući kreativnosti donosi uspeh u privatnom biznisu, na ispitima, preko putovanja i pravnih pitanja.

Škorpija

Trigon između vaših vladalaca, Marsa i retrogradnog Plutona, u kućama novca i privatnog života, donosi vam sjajne poslovne prilike i uvećanje prihoda, naročito preko nekretnina ili neke samostalne delatnosti. Uspeh očekuje umetnike.

Strelac

Tenzija između vas i voljene osobe postepeno popušta jer Mars, simbol sukoba, u kući partnerskih odnosa ulazi u dobre aspekte sa vašim vladaocem Neptunom u kući ljubavi i Plutonom, planetom strasti, u kući komunikacija.

Jarac

Retrogradni Pluton u kući novca obrazuje trigon sa Marsom u kući posla donoseći vam uvećanje zarade preko nekonvencionalnih vidova zarade i primene vaših novih ideja u poslu. Poboljšanje odnosa sa emotivnim partnerom.

Vodolija

Neptun u kući biznisa pravi sekstil sa Marsom u kući kreativnosti donoseći uspeh umetnicima. Retro-Pluton u vašoj kući ličnosti, u trigonu sa Marsom u kući ljubavi, nagoveštava susret sa bivšim partnerom.

Ribe

Vaš vladalac Neptun, koji upravlja i vašom karijerom, u kući novca, pravi sekstil sa Marsom donoseći vam uspeh u privatnom biznisu i napredovanje u karijeri. Trigon između Marsa u kući posla i Plutona u kući mašte donosi vam uvećanje prihoda.

Autor: S.M.