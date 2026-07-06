HOROSKOP STRASTI ZA NEDELJU: Ovan u plamenu, Vaga traži balans, a Škorpija... pa, zna se!

Zvezde su se poređale tako da ovaj vikend, a posebno nedelja, bude začinjen strašću i neočekivanim obrtima. Evo šta vam donosi "vreli" horoskop:

Ovan

Vaša energija je na vrhuncu! U nedelju ćete biti kao magnet. Partner će teško moći da odoli vašem naletu strasti. Ako ste slobodni, spremite se za flert koji se ne zaboravlja.

Bik

Vama je potreban hedonizam. Nedelja je idealna za lagano uživanje, masaže i istraživanje novih senzacija. Ne žurite, neka svaki dodir potraje.

Blizanci

Vi ste kraljevi komunikacije, a u nedelju će vam i u krevetu "jezik biti brži od pameti". Malo prljavih razgovora podići će temperaturu do usijanja.

Rak

Emocije su vam naglašene. Za vas seks nije samo fizički čin, već duboko povezivanje. Veče provedite u intimi doma, uz sveće i mnogo nežnosti.

Lav

Scena je vaša! Volite da dominirate i da budete u centru pažnje. Nedelja je dan kada treba da preuzmete inicijativu i pokažete partneru ko je glavni u spavaćoj sobi.

Devica

Vi volite detalje, a u nedelju ćete biti posebno fokusirani na to da sve bude savršeno. Vaša analitičnost vas vodi do vrhunca kroz igru zavođenja koja traje satima.

Vaga

Vi tražite balans, ali u nedelju taj balans lako može da se poremeti u korist čiste strasti. Bitna vam je estetika – neka ambijent bude jednako važan kao i sam čin.

Škorpija

Vaša teritorija! Nedelja je vaš dan. Očekujte intenzivna iskustva, duboke emocije i strast koja graniči sa opsesijom. Za vas ne postoje granice.

Strelac

Avantura vas zove! Ako možete, promenite lokaciju. Nedelja je kao stvorena za eksperimente na mestima gde vas niko ne očekuje.

Jarac

Možda ste bili ozbiljni cele nedelje, ali u nedelju maske padaju. Vaša potisnuta strast izlazi na površinu i partner će biti iznenađen vašom divljom stranom.

Vodolija

Kod vas je sve u glavi. Nedelja je idealna za igrice, kostime ili bilo šta što će razbiti monotoniju. Volite neobično, a danas ćete to i dobiti.

Ribe

Vi ste romantičari horoskopa. Seks za vas treba da bude kao iz filma – snovi, mašta i potpuno predavanje partneru. Prepustite se struji.

Autor: D.S.