Retrogradni Neptun 7. jula prekida novčanu blokadu za 3 znaka, a jedan konačno prestaje da beži od saveta koji ga izvlači iz dugova

Retrogradni Neptun 7. jula pokreće tri znaka iz novčane zamke ka pravom preokretu. Proverite da li ste na spisku i šta vas čeka.

Retrogradni Neptun počinje 7. jula 2026. i za tri znaka to znači kraj mesecima duge novčane blokade. Nije reč o dobitku na lotou, već o nečemu tišem i trajnijem: menja se način na koji gledate na sopstveni novac. A kad se promeni glava, promeni se i račun. Jedan od ova tri znaka konačno prestaje da beži od saveta koji su mu svo vreme bili nadohvat ruke.

Zašto baš retrogradni Neptun pokreće ovaj preokret

Neptun vlada iluzijama, maglom i osećajem da smo zaglavljeni. Dok se kreće unazad, ta magla se diže. Odjednom vidite gde ste sami sebi stajali na putu. Finansijski stres ovih dana deluje kao stalno stanje, ali retrogradni Neptun ima jednu dobru osobinu: ono što nosi je prolazno.

Šta znači kada Neptun postane retrogradan za vaš novac?

Retrogradni Neptun je period kada astrologija tumači da se rasplinjuju lažne nade i strahovi oko novca. Umesto maštanja, dobijate trezven pogled na realne prilike koje ste ranije previđali.

Ribe: kada novac prestane da vam bude neprijatelj

Dugo ste verovali da je novac koren svakog zla. Zato ste ga, možda i nesvesno, gurali od sebe. Ali novac sam po sebi nije zao, on samo pojačava ono što već nosite. A pošto pohlepa nije u vašoj prirodi, nema razloga da živite u svesti o oskudici.

Sedmog jula vaša perspektiva se pomera. Dobra misao o novcu pomaže, ali stvaranje prihoda pomaže još više. Konačno se oslobađate stanja uma koje vas je držalo u siromaštvu i krećete ka uspehu koji zaista zaslužujete.

Škorpija: prvi put spremni da poslušate savet

Ideje vam navrate jedna za drugom i pokazuju vam da vaša novčana nevolja nije doživotna presuda. Rešenja su, ispostavlja se, mnogo bliža nego što ste mislili. Godinama ste izbegavali tuđe savete, ubeđeni da niko ne razume vašu situaciju.

Ovog utorka pravite zaokret. Slušate, pitate, primenjujete. Baš taj potez postaje vaš izlaz iz dugova. Zvuči neobično za Škorpiju koja sve rešava sama, ali upravo tu leži finansijski napredak.

Bik: vreme je da svoj novac stavite tamo gde su vam reči

Prošli ste kroz teške periode i, iskreno, izvukli ste se. Niste tražili da bude ovako naporno. Ipak, negde duboko znate da ste delom sami odgovorni za stanje svog novčanika.

Tokom ovog tranzita dobijate priliku da to promenite. Utorak vam otvara vrata iz novčane jame. Bistri ste i brzi, pa kada vam stigne prava ponuda, zgrabite je bez oklevanja. Ne želite da ostanete na istom mestu zauvek. Sada je red na vas.

Kako da ne propustite svoj trenutak dok Neptun radi za vas

Ovaj period ne traži da ganjate čuda. Traži da prestanete da odbijate ono što vam se već nudi. Ako ste Ribe, Škorpija ili Bik, obratite pažnju na predloge koje biste inače odmahnuli rukom. Najveći finansijski uspeh ovog leta krije se u pozivu koji ste zamalo ignorisali.

Autor: S.M.