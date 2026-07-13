Evo kako horoskopski znaci reaguju na raskid: Ovan ne tuguje dugo, a ONI bol kriju iza osmeha

Ljubavni raskid nikada nisu laki, ali svako ih proživljava na svoj način. Dok neki odmah traže novi početak, drugi se povlače u tišinu ili dugo analiziraju šta je pošlo po zlu.

Astrologija nudi zanimljiv pogled na to kako različiti horoskopski znakovi reaguju kada im se slomi srce. U nastavku saznajte kako svaki znak najčešće prolazi kroz ljubavne brodolome.

Ovan

Ovan ne voli dugo da tuguje. Nakon prekida brzo će pronaći novu aktivnost, posvetiti se treningu, putovanjima ili novim izazovima. Iako spolja deluje kao da je krenuo dalje, duboko u sebi može osećati razočaranje koje skriva od drugih.

Bik

Bik se snažno veže za ljude koje voli pa mu prekid teško pada. U početku će se povući u svoj dom, tražiti utehu u omiljenoj hrani, filmovima i poznatoj rutini. Potrebno mu je vreme da ponovo stekne osećaj sigurnosti.

Blizanci

Blizanci retko tuguju u tišini. Nazvaće prijatelje, deliti svoje misli i pokušati da razumeju šta se dogodilo. Razgovor im pomaže da lakše prebole prekid, a često će se ubrzo otvoriti i novim poznanstvima.

Rak

Rak slomljeno srce doživljava vrlo intenzivno. Priseća se zajedničkih trenutaka, čuva uspomene i teško zaboravlja osobu koju je voleo. Tek kada prihvati svoje emocije, može istinski da krene dalje.

Lav

Lav neće lako pokazati koliko ga prekid boli. Trudiće se da izgleda samouvereno, izlaziti među ljude i posvetiti se sebi. Ipak, iza osmeha često skriva povređeni ponos i duboke emocije.

Devica

Devica će u mislima ponovo proći svaki razgovor, svaku poruku i svaki trenutak veze. Pokušava da pronađe odgovor na pitanje gde je sve krenulo po zlu. Upravo joj preterano analiziranje često otežava oporavak.

Vaga

Vaga voli sklad i partnerstvo pa joj prekid narušava unutrašnju ravnotežu. Okružuje se prijateljima, traži podršku i pokušava da što pre vrati osećaj normalnosti. Ipak, dugo joj treba da ponovo potpuno veruje.

Škorpija

Škorpija prekide doživljava vrlo intenzivno. Kada joj je srce slomljeno, može se potpuno povući ili postati hladna prema bivšem partneru. Iako s vremenom nastavi dalje, izdaju retko zaboravlja.

Strelac

Strelac veruje da život ide dalje. Nakon prekida planira putovanja, upoznaje nove ljude ili se posvećuje hobijima. Sloboda i nova iskustva pomažu mu da lakše zaceli emocionalne rane.

Jarac

Jarac retko pokazuje koliko pati. Umesto toga fokusira se na posao, ciljeve i svakodnevne obaveze. Tek kada ostane sam sa svojim mislima, dopušta sebi da prizna koliko ga je prekid pogodio.

Vodolija

Vodolija će nastojati da objasni prekid logikom i uveri sebe da je sve bilo s razlogom. Emocije često obrađuje sporije nego što drugi primećuju, a vreme provodi istražujući nova interesovanja i planirajući budućnost.

Ribe

Ribe svoju tugu izražavaju kroz muziku, umetnost, pisanje ili sanjarenje. Nakon prekida treba im mnogo vremena da zacele srce jer vole iskreno i bez zadrške. Kada napokon krenu dalje, iz iskustva izvuku važnu životnu lekciju.

Autor: Marija Radić