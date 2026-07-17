Možete li im verovati? Horoskop otkriva ko najbolje čuva tajne, a kome ne bi trebalo da poverite ni sitnicu!

Dok jedni važe za prave sefove kada su poverljive informacije u pitanju, drugi jednostavno ne umeju da prećute ono što znaju. Evo šta astrologija kaže o svakom znaku.

Neki ljudi bez problema čuvaju tuđe tajne godinama, dok drugi, iako nemaju lošu nameru, jednostavno ne odole da neku zanimljivu priču podele sa drugima. Ljubitelji astrologije veruju da horoskopski znak može da otkrije koliko je neko diskretan i da li je osoba kojoj biste bez razmišljanja poverili svoju najveću tajnu.

Škorpija se gotovo uvek nalazi na vrhu liste najdiskretnijih znakova. Tajne shvata veoma ozbiljno i smatra da je poverenje jedna od najvažnijih stvari u svakom odnosu. Čak i kada dođe do svađe, retko će iskoristiti nečije poverljive informacije protiv te osobe.

Jarac takođe važi za izuzetno pouzdan znak. Razborit je, ozbiljan i ne voli tračeve, pa će ono što mu kažete najverovatnije ostati između vas. Diskrecija mu je deo karaktera, zbog čega ga prijatelji često biraju za osobu od najvećeg poverenja.

Bik ume da bude odličan čuvar tajni jer ne voli nepotrebne drame niti mešanje u tuđe živote. Kada nekome obeća da će ćutati, uglavnom će svoje obećanje i ispuniti.

Sa druge strane, Blizanci su poznati po svojoj društvenosti i ljubavi prema razgovoru. Iako retko imaju nameru da nekoga povrede, ponekad se dogodi da u neobaveznom ćaskanju otkriju više nego što bi trebalo. Njihova otvorenost često ih dovodi u nezgodne situacije.

Strelac je iskren do te mere da ponekad zaboravi gde je granica između iskrenosti i diskrecije. Ako proceni da neka informacija može nekome da pomogne ili jednostavno ne razmisli dovoljno, može nenamerno da otkrije ono što je trebalo da ostane tajna.

Da li će neko sačuvati vašu tajnu mnogo više zavisi od njegove ličnosti, vrednosti i odnosa koji imate, nego od datuma rođenja. Ipak, mnogi će se složiti da se u ovim astro opisima često pronađe bar zrno istine.

Autor: S.Paunović