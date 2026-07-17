Dnevni horoskop: Blizance očekuje poslovni sastanak, Lavove finansijska satisfakcija, a Ribe...

Dnevni horoskop za 17. jul. Evo šta zvezde donose horoskopskim znacima poslednjeg radnog dana u nedelji.

OVAN

Danas vas očekuje uspeh u saradnji sa inostranim firmama i u sferi rešenja pravnih pitanja. Podrška uticajne osobe. Vaš odnos s partnerom je turbulentan zbog nesuglasica oko suštinskih pitanja. Smanjena tolerancija na stres.

BIK

Širenje kruga saradnika doprineće vašem razvoju poslovanja. Uspeh u okviru početka nove poslovne saradnje. Slobodne Bikove očekuje poznanstvo s veoma privlačnom osobom preko posla. Romantičan ljubavni sastanak. Stomačne tegobe.

BLIZANCI

Očekuje vas poslovni sastanak na kom ćete imati uspeh u savršenoj prezentaciji svojih poslovnih ideja. Finansijski uspeh. Ako ste nešto prećutali, partner to danas može otkriti i otvoreno pokazati da sumnja u vas. Prehlada.

RAK

Zahvaljujući dobroj intuiciji, ovaj dan će vam doneti dobre poslovne poteze i uspešno razvijanje poslovanja. Moguće su nesuglasice u odnosu s partnerom. Jedno od vas mora pokazati spremnost na kompromis. Glavobolja.

LAV

Uspešno ćete privesti kraju rad na važnom radnom zadatku. Očekuju vas pohvale nadređenih, ali i finansijska satisfakcija. Poznanstvo s veoma atraktivnom osobom budi u vama posebno snažnu strast. Početak uzbudljive veze. Glavobolja.

DEVICA

Glavna tema ovog dana je odlična poslovna ponuda, pa i zaposlene i nezaposlene Device danas očekuje dodatna poslovna opcija. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz krizu poverenja. Potrudite se da odagnate partnerove sumnje. Zadržavanje vode u organizmu.

VAGA

Ako se bavite kreativnim zanimanjem, očekuje vas podrška moćne osobe. Finansijski uspeh. Ovaj dan donosi uspeh u zajedničkom poduhvatu s partnerom. Poći će vam za rukom da rešite stari problem. Pad imuniteta.

ŠKORPIJA

Ukoliko želite da se osamostalite i započnete privatni biznis, planete vam pružaju posebnu podršku za to. Novi početak. Obnavljanje komunikacije s bivšim partnerom zadaje vam glavobolju. Osećanja su vam pomešana. Migrena.

STRELAC

Povoljne vesti iz inostranstva, posebno ukoliko ste želeli da radite negde. Otvara se nova perspektiva. U vašem odnosu s partnerom mogući su kriza poverenja i ljubomorne scene. Reumatske tegobe.

JARAC

Odnos s jednim od vaših nadređenih može da bude pun tenzije. Impulsivne reakcije mogu biti uvod u raspravu. Posvetite se partneru što je više moguće, u suprotnom, sledi ozbiljna kriza između vas. Variranje pritiska.

VODOLIJA

Sastanak iza zatvorenih vrata, poslovni dogovori su tajni, ali zato kasnije sigurno pobeđujete konkurenciju. Očekuje vas obnavljanje nekog starog porodičnog problema s jednim od ukućana. Moguće su nesuglasice. Glavobolja.

RIBE

Ovaj dan doneće vam finansijski uspeh, ali se maksimalno oslanjajte na intuiciju i dosadašnje iskustvo. Moguć je novi sporazum. Slobodne Ribe mogu da upoznaju veoma privlačnu osobu preko prijatelja ili na putovanju. Nesanica.

Autor: A.A.