VELIKI POSLOVNI HOROSKOP ZA AVGUST: Saznajte šta vas očekuje na poslu i sa finansijama u osmom mesecu

Avgust donosi važne poslovne odluke, promene u organizaciji posla i prilike za napredovanje i stabilizaciju finansija. Saznajte šta zvezde donose svakom znaku na polju karijere i novca.

Ovan

Avgust vam donosi nalet energije i motivacije. Na poslovnom planu ostvarujete zapažene rezultate, ali pripazite na impulsivne troškove i nepromišljena ulaganja. Sredinom meseca moguća je nova poslovna ponuda koja zahteva brzu odluku, ali i dodatnu odgovornost.

Bik

Fokusirani ste na dugoročne projekte i stabilizaciju finansija. Posao se odvija svojim tokom, bez većih stresova i iznenađenja. Ukoliko planirate saradnju sa inostranstvom ili ulaganje u nekretnine, avgust je povoljan period za donošenje takvih odluka.

Blizanci

Mesec je u znaku dinamične komunikacije, sastanaka i kraćih putovanja. Moguće su neočekivane poslovne ponude koje zahtevaju brzu prilagodljivost. Budite oprezni prilikom potpisivanja ugovora i dobro pročitajte svaki sitan detalj. Finansije su u usponu, ali su mogući neplanirani troškovi.

Rak

Finansijska situacija je u fokusu tokom avgusta. Očekuje vas prilika za dodatnu zaradu ili uspešno rešavanje starog administrativnog ili poreskog dugovanja. Na radnom mestu je vreme za ozbiljne razgovore sa nadređenima o promeni uslova rada ili povišici.

Lav

Ovo je vaš mesec na polju karijere! Sunce u vašem znaku donosi harizmu, liderske sposobnosti i uspeh u svim poduhvatima. Na poslu blistate, nadređeni cene vaš trud, a otvorena su vam vrata za napredovanje ili preuzimanje rukovodeće pozicije. Finansije su stabilne i odlične.

Devica

Avgust je idealan za rekapitulaciju poslovanja, sređivanje papira i pripremu za jesenje poslovne izazove. Posao vam nije u prvom planu, već potreba za mirom i planiranjem strategije. Budite pažljivi u komunikaciji sa kolegama kako biste izbegli nesporazume i sitne greške.

Vaga

Poslovni život vam je izuzetno aktivan. Očekuju vas brojna okupljanja, konferencije i nova poznanstva koja vam mogu doneti značajne poslovne kontakte i koristi. Finansijska situacija se popravlja, a stiže i nagrada za uložen trud iz prethodnog perioda.

Škorpija

Karijera je u centru vaše pažnje. Moguće je unapređenje, pohvala od strane šefova ili prelazak na bolje radno mesto, ali to donosi i znatno veće obaveze. Budite oprezni sa novim investicijama i izbegavajte ulazak u rizične finansijske aranžmane.

Strelac

Avgust vam donosi dinamičan period, poslovna putovanja i širenje saradnje. Ukoliko se bavite trgovinom, edukacijom ili radom sa strancima, očekuju vas zapaženi rezultati. Finansije su u usponu, ali pripazite na impulsivne troškove i preterano trošenje.

Jarac

Fokusirani ste na rešavanje finansijskih pitanja, naplatu potraživanja i investicije. Mogući su kraći zastoji u dogovorima, ali ćete uz disciplinu i radnu etiku sve uspešno rešiti. Nadređeni cene vašu posvećenost, pa je moguće poboljšanje materijalnog statusa.

Vodolija

Poslovna partnerstva su u fokusu tokom avgusta. Ključ uspeha je u kompromisu i dobroj saradnji sa kolegama ili saradnicima. Moguće su bitne odluke o potpisivanju važnih ugovora ili pokretanju novog zajedničkog projekta. Finansije su stabilne uz mogućnost neočekivanog priliva.

Ribe

Radne obaveze se gomilaju, ali uz dobru organizaciju i fokus uspećete da završite sve započete projekte na vreme. Vreme je da promenite način rada i uvedete efikasnije metode. Izbegavajte pozajmice i rizične finansijske poteze u ovom periodu.

Autor: D.S.