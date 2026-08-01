Dnevni horoskop: Ovnovi su u naletu energije, Bikovi su fokusirani na novac, a Device...

Dnevni horoskop za 1. avgust 2026. Detaljna astrološka prognoza za sve znake horoskopa.

Ovan

Prvi avgust vam donosi nalet energije i želju da pokrenete nove projekte. Na poslu vas očekuje dinamičan dan u kom ćete lako preuzeti inicijativu. U ljubavi je vreme za otvorene razgovore jer iskrenost rešava staru nesuglasicu. Pripazite na impulsivne reakcije prema bliskim osobama.

Bik

Fokus vam je danas na finansijama i praktičnim pitanjima. Imate dobru priliku da stabilizujete budžet ili ugovorite povoljan posao. Poslijepodne donosi opuštanje u krugu porodice ili partnera. Slobodni Bikovi mogu upoznati nekoga preko posla. Posvetite više pažnje odmoru i snu.

Blizanci

Komunikacija je vaša najjača strana danas. Lako ćete ubediti druge u svoje ideje i ostvariti korisne kontakte. Moguće je kraće putovanje ili iznenadni poziv od prijatelja kojeg dugo niste videli. U ljubavi vas očekuje zanimljiv razgovor koji otvara nove horizonte. Pijte više vode.

Rak

Dan je idealan za povlačenje i punjenje baterija. Osećate potrebu za mirom pa izbegavajte naporne sastanke ako je to moguće. Finansijska situacija se popravlja kroz neku neplaniranu isplatu. U ljubavi partner pokazuje veliko razumevanje za vaše raspoloženje. Posvetite se hobiju.

Lav

Ulazite u ovaj dan sa velikim samopouzdanjem. Prijatelji i saradnici traže vaš savet i podršku pa ćete biti u centru pažnje. Pravi je trenutak za planiranje dugoročnih ciljeva. U emotivnom životu očekuje vas strastven susret ili lepo iznenađenje od voljene osobe. Energetski ste u vrhunskoj formi.

Devica

Danas ste izuzetno fokusirani na detalje i organizaciju. Poslovni zadaci koje dugo odlažete konačno dolaze na red i uspešno ih završavate. Obratite pažnju na odnos sa autoritetima jer je moguć manji nesporazum. U ljubavi je vreme za kompromis. Nađite vremena za laganu šetnju.

Vaga

Prvi avgust vam donosi želju za učenjem i širenjem vidika. Dan je odličan za planiranje putovanja ili usavršavanje nekih veština. Pozitivna energija vas prati u svim kontaktima sa ljudima. U ljubavi vas očekuje lep period ako pokazujete više tolerancije. Uživajte u omiljenoj muzici.

Škorpija

Danas se bavite dubljim pitanjima i finansijskim zajedničkim ulaganjima. Vaša intuicija je izuzetno jaka pa se oslonite na nju pri donošenju odluka. Na poslu možete očekivati iznenadni preokret koji vam ide u prilog. U ljubavi je prisutna velika strast ali i potreba za kontrolom. Lagano sa izjavama.

Strelac

Partnerski odnosi su u prvom planu. Bilo da je reč o poslu ili ljubavi, uspeh zavisi od vaše spremnosti na saradnju. Dobijate zanimljiv predlog od osobe iz inostranstva ili drugog grada. Slobodni Strelčevi mogu doživeti flirt na neobičnom mestu. Pripazite na zglobove i kolena.

Jarac

Radna energija vam je na visokom nivou i sve obaveze završavate pre roka. Dan je povoljan za uvođenje zdravijih navika u svakodnevicu. Na poslovnom planu dobijate pohvalu za trud iz prethodnog perioda. U ljubavi zavladajte stabilnost i mir. Nemojte pretjerivati sa fizickim naporom.

Vodolija

Kreativnost vam je danas na maksimumu. Prvi avgust donosi sjajne ideje koje vredi zapisati i kasnije realizovati. Ako se bavite umetnošću ili radom sa ljudima, očekuje vas odličan uspeh. U ljubavi vas prati sreća i mogućnost novog romantičnog početka. Posvetite se onome što vas raduje.

Ribe

Vaša pažnja je usmerena na dom i porodicu. Povoljan je dan za sređivanje životnog prostora ili rešavanje privatnih obaveza. Osećate emotivnu stabilnost koja vam pomaže da se nosite sa svim izazovima. U ljubavi vas očekuje toplina i razumevanje. Opuštanje uz dobru knjigu ili film je pun pogodak.

Autor: A.A.