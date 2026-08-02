Nebo im šalje znak nade: Ova 2 znaka ostavljaju dugove iza sebe i ulaze u mirniji period

Oslobađanje od dugova stiže za ova 2 horoskopska znaka. Saznajte kome dolaze mirniji dani, nove prilike i osećaj sigurnosti.

Postoje meseci kada se računi gomilaju brže nego što ih otvarate, a poslednja rata izgleda kao nešto što se nikad ne dešava. Ipak, oslobađanje od dugova retko dolazi kao lom, češće kao tiho gašenje jedne obaveze koju ste vukli mesecima. Avgust 2026. tako počinje za dva znaka.

Dugovi, brige i neizvesnost polako ostaju iza njih. Umesto stalnog računanja koliko ostaje do prvog, pred njima se otvara period u kom se ponovo može planirati unapred, bez straha da će jedan neplanirani trošak srušiti sve.

Bik: Konačno stiže finansijsko olakšanje

Biku se u prvoj polovini avgusta zatvara jedan novčani krug koji je otvoren predugo. Reč je o obavezi koju ste plaćali na rate, možda kredit, možda dug prema rođaku koji nikad nije zvao da pita, ali ste vi znali.

Poslednja uplata pada negde oko srede i tog dana ćete se uhvatiti da preračunavate, pa shvatiti da više nema šta da se preračunava.

Novac koji je do juče odlazio na tu ratu ostaje kod vas, i to je prvi put u dugo vremena da imate deo plate bez unapred određene sudbine.

Savet je jednostavan i Bik ga neće voleti: ne trošite tu razliku odmah. Planete su se namestile tako da vam se u drugoj polovini meseca otvara ponuda za dodatni posao ili povišicu.

Ako do tada ne napravite ni jedan novi dug, ulazite u jesen sa štednjom koju godinama niste imali. Bik peče stabilnost polako, mesec za mesecom, i ovog puta se to isplati.

Rak: Teret briga ostaje iza vas

Rak ne pamti sumu, Rak pamti kako se osećao dok je zvao banku. Zato se za vas gašenje starih dugova ovog meseca ne meri u dinarima nego u snu, i to će se najviše osetiti u nedelju popodne, kada prvi put ne razmišljate o tome šta stiže u ponedeljak.

Neko iz porodice vam vraća pozajmicu koju ste otpisali u sebi, ili se rešava pitanje nasledstva, računa, nekog papira koji je visio.

Emotivni deo je zamršeniji od finansijskog. Rak ima naviku da tuđe dugove nosi kao svoje, pa i kad se njegov račun ispravi, ostaje briga za brata, ćerku, majku.

U ovom periodu izbegavajte jednu stvar: da preuzmete novu tuđu obavezu samo zato što vam je sada lakše. Recite ne, jednom, ljubazno, i mir će vam ostati.

Zašto olakšanje ne izgleda kao sreća

Najveća zabluda oko ovakvih perioda je da olakšanje mora da bude glasno. Nije tako. Kada se rata ugasi, ne dobijate osećaj pobede, dobijate tišinu, a tišina se lako pomeša sa dosadom. Tu većina napravi grešku i za dve nedelje potpiše nešto novo na dvanaest rata, samo da se ponovo nešto dešava.

Bik i Rak imaju istu zamku, iz različitih razloga. Bik želi da nadoknadi ono što je odricanjem propustio, Rak želi da nekome pomogne jer sada može. Oba puta se vraćate na početak.

Novi početak bez starih briga

Do kraja avgusta oba znaka ulaze u mirnije dane, gde plata pokriva mesec, a ne samo prve dve nedelje.

Oslobađanje od dugova je tek okvir, ono što u njemu napravite zavisi od prve odluke posle poslednje rate. Napišite negde koliko ste tačno plaćali mesečno, pa taj isti iznos nastavite da odvajate, samo sebi.

Autor: A.A.