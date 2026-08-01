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Za 4 horoskopska znaka stižu velike pare: Ratosiljaće se dugova i neplaćenih računa, sledi neverovatan dobitak

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs/AI ||

Četiri horoskopska znaka dobijaju priliku za finansijski preokret. Rešavaju dugove i očekuju neverovatan dobitak.

Ovaj 1. avgust menja finansijsku situaciju za četiri horoskopska znaka, i to iz korene jer će priliv novca biti ogroman, pa će im to pomoći da se reše dugova sa kojima su se mesecima mučili.

Astrolozi prognoziraju da će ove horoskopske znakove - Device, Vage, Ribe i Ovnove obradovati veliki dobitak i to onaj na koji nisu ni očekivali pa će sve izgledati kao pravo iznenađenje.

Devica

Device, sutra konačno naplaćujete ono što je vaše, a što su vam ostali dužni. Bilo da se radi o starom dugu koji vam vraćaju ili zaostaloj zaradi na koju mesecima čekate, ta suma koja leže na račun rešava velike vaše finansijske probleme.

Foto: Pixabay.com

Prvo što ćete uraditi je da se rešite minusa i rata. Za vas počinje pravi kraj dugova. Više nećete morati da pozajmljujete ili da razmišljate kako da sastavite kraj sa krajem, tvrde astrolozi.

Vage

Vage su poznate po štedljivosti, ali su se računi ipak nagomilali. Stiže šansa da se to reši odjednom. Možda vas čeka radni bonus ili isplata od prodaje, ali novac će biti sasvim dovoljan za sve minuse. Čim te pare legnu, najvažnije je da isplatite dugove.

Foto: Pixabay.com

Opet ćete imati svoj novac u džepu, a problemi će biti iza vas.

Ribe

Dobitak koji čeka ovaj znak ne podrazumeva platu već novac koji dolazi kao nagrada za upornost. Možda je u pitanju neki zaostali honorar, dobitak ili pomoć koja stiže onda kada ste mislili da je nemoguće da se tako nešto dogodi.

Foto: Pixabay.com

Kada isplatite sve što vas vuče nazad, osetićete olakšanje kakvo dugo niste iskusili. Iskoristite taj momenat da konačno odahnete i prestanete da se stresirate oko svakog dinara, piše Krstarica rs.

Ovan

Ovnovi su preživeli težak finansijski period, ali sada se točak sreće okreće u njihovu korist. Stiže uplata koja će pokriti sve rupe u budžetu. To je onaj preko potreban vetar u leđa koji će im omogućiti da regulišu sve neplaćene obaveze i dugove koji
Biće to sjajna šansa da se dugovi ostave u prošlosti, a u takvoj situaciji moguće je bolje i staloženije planiranje budućnosti.

Autor: D.B.

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