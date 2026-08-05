Dnevni horoskop: Strelčeve očekuje povišica, Vodolije problemi u ljubavi, a jedan znak ostvaruje veliku želju

Dnevni horoskop za 5. avgust. Detaljna astrološka prognoza za sve znake horoskopa. Evo šta zvezde predviđaju svim pripadnicima Zodijaka.

OVAN

Ovaj dan obeležiće poslovni sastanak na kojem ćete morati da donesete veoma bitnu odluku. Predstoji vam imenovanje na novu dužnost. Dopada vam se osoba koju svakodnevno srećete na poslu. Moguća je tajna veza. Probavne tegobe.

BIK

Možete imati osećaj da se nalazite na prekretnici, jer izbori koje sada budete načinili mogu da utiču na vašu karijeru dugoročno. Sudbinsko poznanstvo može se desiti na nekom putovanju ili u nekoj instituciji. Tahikardija.

BLIZANCI

Nezaposlene Blizance očekuju važne vesti u vezi s poslovnom ponudom. Očekuje vas preokret u karijeri. Na ljubavnom planu prisutan je rivalitet. U nedoumici ste zbog osobe koja u vama budi pomešana osećanja. Nervoza.

RAK

Danas ćete uspešno rešiti jedan administrativni problem. To će vam omogućiti da zauzmete adekvatnu radnu poziciju. Vaš odnos s partnerom je ispunjen ljubavlju i nežnošću, a ako postoji neka nesuglasica, rešićete je bez problema. Ukočenost lumbalnog dela kičme.

LAV

Uspešna poslovna saradnja sa inostranstvom i sporazum na dugoročnom nivou mogu da vas izbace u sam vrh profesionalnog kruga. Vaš odnos s partnerom je pun ljubavi, a karika koja nedostaje je više zajedničkog vremena. Više se odmarajte.

DEVICA

Ukoliko se bavite kreativnim zanimanjem, danas ćete postići odlične rezultate i biti pohvaljeni pred svima. Vaš odnos s partnerom može da prođe kroz fazu lepih iznenađenja. Moguće je putovanje. Pad imuniteta.

VAGA

Ključ uspeha je diplomatski takt u odnosu s novim partnerima ili nadređenima. Važno je da zadržite neutralan stav. Očekuje vas prelazak granice kolegijalnosti sa osobom s posla. Međutim, oprez s tajnim vezama. Glavobolja.

ŠKORPIJA

Povoljan aspekt može vam doneti uspeh u pregovorima i na javnim nastupima. Priznanja za postignute rezultate. Imate krizu poverenja u vezi s partnerom i spremni ste na rešenja u stilu ili-ili. Nesanica kao posledica velikog premora.

STRELAC

Neko od vaših nadređenih pružiće vam posebnu podršku. Postoji mogućnost da pređete na višu poziciju i dobijete povišicu. Slede romantične scene s partnerom u trenutku kad vam priređuje lepo iznenađenje. Zajedničko putovanje. Izbegavajte masnu i začinjenu hranu.

JARAC

Odlučili ste da ostvarite najteži cilj u karijeri, a povoljna energija će vas povesti na pravi put uspeha. Finansijsko unapređenje. Vaš odnos s partnerom obeležavaju zbližavanje i sve veća prisnost. Prehlada.

VODOLIJA

Vaš odnos s nadređenima može biti problematičan. Pred vas će biti postavljeni izuzetno visoki zahtevi što se tiče rezultata. Osećate se neshvaćeno od strane partnera. Otvoreno porazgovarajte o spornim pitanjima. Virusna infekcija.

RIBE

Finansijski priliv, i to s potpuno neočekivane strane. Očekuje vas novi izvor prihoda preko hobija ili dodatne aktivnosti. Planirate da iznenadite partnera zajedničkim putovanjem na veoma zanimljivu destinaciju. Glavobolja.

Autor: A.A.