ZORAN MARJANOVIĆ U CENTRU SMS AFERE - Sve se dešavalo nekoliko meseci nakon Jelenine smrti, a evo kakve je poruke razmenjivao i sa kim (FOTO)

Lascivne poruke su dospele u medije.

Nakon tragične smrti Jelene Marjanović, Zoran se uspustio u dopisivanje sa medicinskom sestrom iz Beča Radom Matić.

Marjanović je potvrdio da se dopisivao sa njom, ali o sadržaju poruka nije govorio.

Udovac Jelene Marjanović, samo nekoliko meseci nakon njene smrti razmenjivao je lascivne poruke i otvoreno flertovao sa Radom Madom, medicinskom sestraom iz Beča kako bi "ublažio bol zbog Jelenine smrti".

- Priznajem da sam se dopisivao sa tom ženom, ali to nije bilo čisto flertovanje. Ne verujem da bi tu došlo do seksa, za mene je to bilo samo ubijanje vremena u toj bezizlaznoj situaciji i način da ublažim bol posle Jeleninog ubistva - rekao je navodno Zoran Marjanović i potom potvrdio autentičnost svih poruka u njegovoj prepisci sa Radom Matić.

Matićeva se nekoliko puta oglašavala povodom slučaja Zorana Marjanovića, a potom se povukla iz javnosti.