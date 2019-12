DRAMATIČAN SNIMAK POŽARA u Novom Sadu - Plamena stihija progutala ceo stan!

View this post on Instagram

Požar koji je izbio večeras pre 3 časa iza ponoći, u Pasterovoj 10, lokalizovan je i ugašen. Jednu mušku osobu, vatrogasci su izvukli iz stana i njega je u svesnom stanju preuzela ekipa hitne pomoći. Foto: @bojankrnjajic Više na nsuzivo.rs