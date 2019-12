OTKRIVEN IDENTITET UBIJENOG MUŠKARCA - Policija prikuplila nove dokaze na mestu jezivog zločina u Zemunu!

Dan nakon brutalnog ubistva Dragana Pantelića (55) u njegovoj menjačnici u Zemunu, policija je i dalje na terenu i prikuplja tragove koji će pomoći u rasvetljavanju ovog zločina.

Tim forenzičara i jutro posle upucavanja nalazi se u frizerskom salonu.

Kako prenose bepgradski mediji, na podu se vidi vidi lokva krvi na mestu gde je nesrećni muškarac ubijen.

Uviđaj se obavlja pod budnim okom komšija, koji u neverici komentarišu sinoćnu pucnjavu.

Jedan od njih ispričao je za "Blic" da je Dragana video poslednji put juče popodne.

- Došao sam do menjačnice da platim račun oko 17 i 30 sati, tada sam video Dragana. On je tu radio po ceo dan, svaki dan, od jutra do mraka - kaže i dalje šokirani komšija.

Pucnjava koja je šokirala komšije odigrala se oko 22 sata, nakon što je Pantelić zatvorio svoju menjačnicu i ušao u susedni frizerski salon. Po svemu sudeći, ubica ga je duže vreme posmatrao i iz prikrajka čekao idealan trenutak kada će zapucati.

pročitajte još DETALJI SUROVOG UBISTVA U ZEMUNU: Evo šta je mogući motiv likvidacije vlasnika kozmetičkog salona

Ušao je u salon i ispalio nekoliko hitaca u Pantelića s leđa! Ranjeni muškarac je odmah pao na zemlju i ubrzo nakon toga je izdahnuo.

Šta je motiv ovog ubistva otkriće istraga, ali jedan od pravaca istrage ispituje mogućnost da se iza svega krije koristoljublje.

Pantelić je inače, kako smo saznali, iza sebe ostavio četvoro maloletne dece, a menjačnicu je držao nekoliko godina.