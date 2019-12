Dve osobe su poginule, a najmanje 25 je povređeno u eksploziji koja se dogodila na benzinskoj pumpi u mestu Donji Šepak u Republici Srpskoj, blizu granice sa Srbijom.

Do eksplozije je, kako saznaje naš portal, došlo kada je automobil udario u aparat za točenje goriva.

Result of gas station explosion near city of #Zvornik in #Bosnia and Herzegovina. pic.twitter.com/OL82sLvAqq