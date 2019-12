"On ima mentalitet grabljivca. To je pedofilski predator" Stručnjak otkriva zašto Malčanski berberin ŠIŠA ŽRTVE PRE SILOVANjA!

U toku je opsežna akcija policije u selima oko Knjaževca zbog potrage za Ninoslavom Jovanovićem, osuđenim silovateljem.

U toku je opsežna akcija policije u selima oko Knjaževca zbog potrage za Ninoslavom Jovanovićem, osuđenim silovateljem, poznatom kao Malčanski berberin, koji je osumnjičen da je pre pet dana oteo Moniku Karimanović (12) iz Brzog Broda kod Niša.

Jovanović je lociran danas nedaleko od Knjaževca, a jedinice policije i Žandarmerije sa termovizijskim kamerama pretražuju čitav kraj kako bi spasili devojčicu.

Nadimak Malčanski berberin, višestruki silovatelj Jovanović dobio je jer je svojim žrtvama pre silovanja odrezivao kosu. Što se tiče šišanja, mogući su razni motivi, ali ženska kosa i frizura je simbol lepote, estetike, kaže psihoterapeut Zoran Milivojević.

- Ženama je frizura bitna stvar, to što ih on šiša je znak poniženja i znak dominacije i vlasti - navodi Milivojević.

Dakle, ako može da je ošiša, može da joj radi šta hoće, ističe ovaj naš stručnjak.

- Drugo, na taj način i sramoti žrtvu, sprečava njeno bežanje. Ona ne želi da se pojavljuje na ulici tako osramoćena i bitno izmenjenog izgleda. Pravo rešenje zašto ih šiša treba svakako tražiti u umu tog čoveka. To je poniženje žrtve i upućuje na neku psihopatologiju. Svakako da je to šišanje svojevrsna demonstracija vlasti - kaže Milivojević.

Milivojević kaže da sve, s obzirom na to što smo čitali u medijima o tom čoveku, upućuje na to da je reč o psihopati.

- On ima mentalitet grabljivca. To je pedofilski predator. On nema saosećanja prema žrtvi i ona mu služi za zadovoljenje impulsa i svojih potreba. Obzirom na to da je već bio u zatvoru i da ne želi u njega da se vrati na žalost moguće je da će sada biti i žrtava od strane tog čoveka, što do sada nije bio slučaj - zaključuje psihoterapeut Zoran Milivojević.