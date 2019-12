JEZIVA ISPOVEST PRVE ŽRTVE "MALČANSKOG BERBERINA" Ošišao me je u podrumu zgrade, a u vikendici me je zlostavljao, IŽIVLJAVAO SE SATIMA!

Noću, uveče, vraćaju mi se te strašne slike. Godinama sam imala noćne more. Takvi ne bi smeli da budu na slobodi. Da li u zatvoru ili nekoj drugoj ustanovi ne znam, ali na ulici takvima nije mesto. Kada sam saznala da je pre nekoliko meseci izašao na slobodu osetila sam strah. Uplašila sam se ali ne za sebe već prvenstveno za ćerku koja ima tri godine i dugu kosu.

Ovim rečima je svoju ispovest počela N.S. iz jednog niškog prigradskog naselja koja je, kada je imala 12 godina, 2005. godine, bila žrtva manijaka Ninoslava Jovanović (45) iz Malče, koji se danas ponovo našao u žiži javnosti kada je otkriveno da je povezan sa nestankom dvanaestogodišnje devojčice Monike Karimanović.

Jovanović je N.S. te davne 2005. godine na prevaru odveo od kuće, a potom ošišao i silovao u napuštenoj vikendici...

"Malčanski berberin", koji je dobio taj nadimak zbog izopačene manije da pre silovanja šiša devojčice, na perfidan način prišao je njenoj porodici i naveo ukućane da mu poveruju. Predstavio se kao prijatelj njenog pokojnog oca, nudeći posao bratu u jednom prevozničkom preduzeću, a devojčici da joj pomogne da proda svoju prelepu dugu kosu. Ni devojčica ni njena majka, ni na kraj pameti nisu pomislili šta će se desiti...

- Ispričao je da poznavao moga oca, da su navodno radili zajedno. Rekao je da će da me vodi da prodam kosu i da podelimo zaradu. Mi smo mislili da je to stvarno tako, pošli smo brat i ja ka gradu ali je na pola puta rekao bratu da se vrati kući. Nas dvoje smo nastavili. Prvo me je u podrumu jedne zgrade na Bulevaru Nemanjića malo ošišao, a onda smo nastavili put do jedne napuštene vikendice gde je usledio pakao - ispričala je za "Blic" prošle godine N.S.

U mislima su joj, kako kaže, još uvek jake slike užasa koje je preživela...

- Počeo je da mi preti da će ubiti moju porodicu, brata i majku, ako ne radim to što mi zapoveda. Rekao je da ima ljude oko naše kuće. Pretio je da će oko da mi iskopa makazama. Bila sam dete, bilo me je strah prvo za porodicu, ja sam mislila da će on to stvarno da uradi. Izgledao je baš ljuto, bilo je strašno. Ošišao mi je kosu makazama skroz kratko, kao kod frizera na „jedinicu“ da se ošišate. Kada je završio šišanje krenuo je sa iživljavanjem. Iživljavao se cele noći, uz ponavljanje strašnih pretnji - priča N. S.

Sutradan oko 11 časova pustio je istraumiranu devojčicu da se vrati kući, a ona je potom sa majkom slučaj prijavila policiji.

- Moja poruka mladim devojkama je da se pripaze i da ne veruju svakome. Da paze s kim izlaze, gde idu i da ne veruju nikome na prvi pogled jer se može da je baš ta osoba manijak - kaže N.S.

Bila u kontaktu sa drugom žrtvom

N. S kaže da je jedno vreme bila u kontaktu sa devojkom N. I. iz Gornje Vrežine koju je nekoliko dana kasnije, posle nje, te iste 2005. godine, Jovanović isto na prevaru odveo iz kuće i ošišao je, ali nije uspeo da je siluje jer su ga sprečili meštani koji su radeći na njivi čuli njene vapaje.

- Znam da je i ona preživela tešku traumu - kaže N. S.

Šiša i siluje devojčice, vara ljude, proganja žene na „Fejsbuku“

Jovanović je silovanje N. S. I pokušaj silovanja N. I. počinio 2005. godine, dok se nalazio na uslovnoj slobodi posle 9,5 godina u zatvoru zbog silovanja i prevare. Osuđen je na 15 godina zatvora ali mu je Vrhovni sud ublažio kaznu pa je izašao u januaru ove godine posle 12 godina na robiji. Bio je na slobodi do 12. oktobra kada ga je policija ponovo uhapsila zbog sumnje da je proganjao ženske osobe na Fejbuku. Osuđen je na zatvorsku kaznu od pet meseci, a onda je u martu ove godine ponovo izašao sa robije.

Nekoliko meseci o njemu nije bilo nikakvih vesti, sve dok danas policija nije saopštila da traga za njim zbog otmice u okolini Niša.

Dvanaestogodišnja Monika Karimanović iz Brzog Broda kod Niša, nestala je 20. decembra u 7.28 na putu do škole u ovom naselju. Policija je za njom pokrenula intenzivnu potragu, a onda je posumnjano da sa ovim užasnim slučajem neke veze ima upravo Malčanski berberin.

Meštani sela Niševac prijavio je policiji da je pre dan ili dva video Jovanovića i devojčicu kako se kreću pored pruge od Malče ka Knjaževcu. Ranije danas u Malči je u šipražju pronađeno skrovište dovoljno veliko da u njemu borave dve osobe, a u njemu je pronađen i devojčicin ranac. Policija je u jednoj napuštenoj kući, koja pripada rođaku Ninoslava Jovanovića u selu Puškar kod Knjaževca pronašla kosu za koju se sumnja da pripada upravo nestaloj Moniki. Policija intenzivno traga za njim i devojčicom...