NJENE REČI BUDE JEZU - Evo šta je PRVA ŽRTVA "Malčanskog berberina" rekla o Monikinom nestanku

Monika je već danima sama sa ozloglašenim silovateljem!

Prva žrtva manijaka Ninoslava Jovanovića (45), poznatijeg kao Malčanski berberin veruje da je Moniki Karimanović (12) teže nego što je njoj bilo.

Opisujući kroz kakav je užas prošla, ona je za Pink kazala da strahuje da je Moniki gore nego njoj, jer je već šest dana sama sa otmičarem.

"Njoj je gore nego meni tada, ona je sa njim već sedam dana", navela je prva žrtva ozloglašenog silovatelja koja kaže da joj se i danas, 14 godina kasnije, vraćaju te strašne slike.

"Malčanski berberin", koji je dobio taj nadimak zbog izopačene manije da pre silovanja šiša devojčice, na perfidan način prišao je njenoj porodici i naveo ukućane da mu poveruju. Predstavio se kao prijatelj njenog pokojnog oca, nudeći posao bratu u jednom prevozničkom preduzeću, a devojčici da joj pomogne da proda svoju prelepu dugu kosu. Ni devojčica ni njena majka, ni na kraj pameti nisu pomislili šta će se desiti...

- Ispričao je da poznavao moga oca, da su navodno radili zajedno. Rekao je da će da me vodi da prodam kosu i da podelimo zaradu. Mi smo mislili da je to stvarno tako, pošli smo brat i ja ka gradu ali je na pola puta rekao bratu da se vrati kući. Nas dvoje smo nastavili. Prvo me je u podrumu jedne zgrade na Bulevaru Nemanjića malo ošišao, a onda smo nastavili put do jedne napuštene vikendice gde je usledio pakao - ispričala je ona.