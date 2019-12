REBIĆ ZA PINK: Potraga će trajati dok ne nađemo Moniku! JEDAN DETALJ DAJE NADU DA JE ŽIVA!

Direktor policije Vladimir Rebić poručio je da se potraga neće prekinuti dok Monika Karimanović ne bude pronađena.

- Sigurni smo da je Ninoslav Jovanović oteo Moniku. To nije bilo lako utvrditi, trebalo je određeno vreme. Loše je to što je majka prijavila nestanak devojčice kada je shvatila da nije došla na vreme u školu. Bilo bi nam lakše da smo imali informaciju da se nije pojavila u školu. Nakon toga smo došli do informacije da je određeno motorno vozilo ukradeno na području Malče, odakle je Ninoslav Jovanović. Vrlo brzo smo ga pronašli, primećeno je iz vazduha. Na osnovu DNK provera je potvrđeno da su u tom vozilu bili Monika i Jovanović - rekao je Rebić.

Na dva tri mesta je potvrđeno da su bili zajedno, mi verujemo da je Monika živa, da je i dalje sa njim, kaže Rebić i dodaje da je potragu uključeno 620 ljudi, od čega 520 policajaca.

- Prešli smo gotovo 50 sela, obavili razgovore sa građanima, pregledali objekte...Otežavajuća je okolnost što ima puno napuštenih objekata. Maksimalno smo angažovani od prvog trenutka - rekao je Rebić.

Na pitanje koliko su Monika i njen otmičar mogli da pređu, imajući u vidu da idu pešice, on kaže da su za sedam dana mogli puno da prođu, ali na osnovu tragova se veruje da je to nekih 30 kilometara.

Napravili smo određen obruč, nadamo se da nisu van tog obruča, ali za svaki slučaj radimo i na raspisivanju međunarodnih poternica

Kako je dodao, uprkos različitim informacijama koje policija dobija, ne napušta se glavni trag.

U toku dana je obavljen razgovor sa više stotina meštana.

- Dva svedoka su videla Jovanovića i devojčicu, za koju nisu mogli da potvrde da je Monika jer je imala kapuljaču, ali po opisu odgovara. Viđeni su u okolnim selima - naglasio je Rebić.

Kako je dodao, na tri lokacije su nađeni njihovi tragovi.

- Za treću lokaciju nije još potvrđeno, pronađeni su tragovi pre nekoliko sati i u toku su DNK analize. Poslati su i psi tragači da reaguju ukoliko su sveži tragovi. Pretpostavljamo da su tu noćili jer su pronađeni jastuci i ćebad, ali ne znamo da li je od prošle noći ili od ponedljka. To što su u paru nađeni jastuci daje nam nadu da je Monika i dalje sa njima i očekujemo da ćemo ih naći i da će ona biti živa vraćena roditeljima - istakao je Rebić.

On kaže da je ovo vrlo specifičan slučaj. Jovanović je u prethodnim delima puštao žrtve, a Moniku drži i to po malo stvara konfuziju i dodatno uznemirava.

- Angažovali smo najbolje i najstručnije ljude. Potraga će trajati dok je ne nađemo - podvukao je Rebić i dodao da potraga ne prestaje ni u toku noći.