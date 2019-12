OTKRIVEN MOTIV STRAŠNOG UBISTVA U NOVOM SADU: Crnogorac danima pratio pa zaklao bivšu devojku (25) kad mu je rekla ovo!

Dejan Dabović (28) iz Herceg Novog ispričao u policiji da je dva dana pratio bivšu devojku Dušanku Jocović (25), a kad joj je prekjuče prišao da razgovaraju, pao mu je mrak na oči i zaklao je.

"U četvrtak sam neko vreme čekao Dušanku ispred zgrade. Video sam je da ide s posla s kesama punim voća i povrća. Istrčao sam ispred nje, a ona je počela da viče da je ostavim na miru. Ne znam, puklo mi je nešto u glavi, izvukao sam nož iz jakne, ostalo sve znate", rekao je Dabović.

Ovim rečima je policajcima opisao svoj svirepi zločin Dejan Dabović (28) iz Herceg Novog, koji je prekjuče oko 16 sati zaklao Dušanku Jocović (25), svoju bivšu devojku, u Ulici Alekse Šantića u Novom Sadu.

Podsetimo, Dabović je presreo Dušanku ispred njene zgrade i, nakon kraće svađe, zario joj je nož u dušnik i grudi, pa pobegao. Devojka je preminula na putu do bolnice, a on je uhapšen dva sata kasnije u Novom Sadu. Posle hapšenja Dabović je pokazao hladnokrvnost i ispričao da nije mogao da podnese to što Dušanka i on nisu više zajedno.

"Iz Crne Gore došao sam u ponedeljak u Novi Sad. Iznajmio sam sobu u hostelu, blizu njene zgrade. Pratio sam je dva dana. Nisam je video sa drugim muškarcem, što mi je bilo drago. U četvrtak sam je čekao ispred zgrade. Video sam je da ide sa posla. Istrčao sam ispred nje, a ona je počela da viče da je ostavim na miru. Ne znam, puklo mi je nešto u glavi, izvukao sam nož iz jakne, ostalo sve znate", ispričao je bez trunke kajanja Dejan Dabović.

Kako je dalje rekao, kada je shvatio da ona ne diše, seo je u kola i otišao do hostela da se presvuče.

Problematičan Roditelji ga se odrekli Dejan Dabović poznat je crnogorskoj policiji po sitnijim krivičnim delima, a kako saznajemo, imao je problema i sa kockom, zbog čega su ga se roditelji odrekli. - Interesantno je da je Dejan 25. decembra, dan pre zločina, počinio razbojništvo u Novom Sadu. On je upao u kladionicu, iz koje je ukrao novac - kaže izvor.

"Mislio sam da se vratim svojoj kući. Samo sam se presvukao, pošto je njene krvi bilo i na meni. Uzeo sam kofer i krenuo i tada sam naleteo na dva inspektora u civilu", ispričao je Dabović.

Kako saznajemo, Dušanka i Dejan, oboje državljani Crne Gore, dugo su bili u emotivnoj vezi, a ona je pre osam godina došla u Novi Sad, gde je završila fakultet i zaposlila se u Gradskoj upravi za sport.

"Ne znam zašto su stvarno raskinuli. Znam da je ona znala da se žali da je Dejan ljubomoran i da joj brani da radi, kao i da hoće da se ona vrati u Herceg Novi. Ona to nije želela, imala je i srpsko i crnogorsko državljanstvo, molila je njega da on pređe u Novi Sad, ali on nije hteo. Bila je i dobra odbojkašica i dobar student, a da ne govorim kakva je drugarica bila. Niko od nas ne može da poveruje da je više nema i da je na tako brutalan način ubijena", kaže Dušankina drugarica.

Ona dodaje da joj je Dejan pravio ljubomorne scene, naročito letos, dok je bila u Herceg Novom, zbog čega je morala ranije da se vrati za Novi Sad. - To je sve bilo bespotrebno. Delovalo je kao da ne može da podnese njen uspeh - kaže drugarica.