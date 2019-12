NOVI TRAGOVI U POTRAZI ZA MONIKOM I MALČANSKIM BERBERINOM - Pronađene gaćice i dečja majica

Opsežna policijska potraga za višestrukim silovateljem Ninoslavom Jovanovićem, poznatijim kao Malčanski berberin, koji je 20. decembra oteo Moniku Karimanović (12) u naselju Brzi Brod kod Niša uveliko traje.

Policija je našla više tragova koji ukazuju da monstrum stalno menja pozicije, svuda sa sobom vodi devojčicu i skriva je po šumama ili napuštenim kućama po selima oko Knjaževca.

Za njima i danas traga više od 600 policajaca, lovaca i dobrovoljaca. Za potragu se koriste psi tragači, dronovi, termovizijske kamere i kvadovi, a ovaj reon po ceo dan nadleću helikopteri.

Prema najnovijim informacijama, od izvora bliskih istrazi u blizini jedne od kuća u kojoj je utvrđeno da je proteklih dana boravio Malčanski berberin, pronađeni su novi tragovi.

Naime, pronađene su ženske crne gaćice i dečja majica za koje se sumnja da je Malčanski berberin kupio za devojčicu i da su mu ispale prilikom bekstva. Nedaleko od toga pronađena je i salama.

Policija nema sumnje da ove stvari pripadaju upravo monstrumu koji je oteo devojčicu jer u selu u kom su pronađene ove stvari gotovo da ne živi niko i nalaze se samo stariji ljudi koji kažu da ništa od toga ne pripada njima i da pre nekoliko dana nije bilo tu.

Meštanka sela Minićevo kod Knjaževca sumnja da je videla Malčanskog berberina pored pruge, navodi izvor iz istrage. Ovo selo koje se nalazi između Knjaževca i Zaječara, od ranije je pokriveno kamerama, a policija proverava snimke.

Podsetimo, žandarmerija je danas počela da pretresa sve kuće i dvorišta na novim lokacijama u selima oko Knjaževca. Kako su preneli mediji, oni preskaču ograde i kontrolišu sve prazne objekte kako bi proverili da li se otmičar tu krije s detetom.

Sve više se sumnja da je Ninoslav Jovanović, poznat i kao Malčanski berberin od juna do danas iskopao zemunice, da ima motorole čije baterije puni nekakvim agregatom i da svojim obilascima pojedinih sela zapravo namerno ostavlja tragove, a u međuvremenu sa jadnom Monikom menja lokaciju boravka.

- Poslednje informacije su da se potraga pomera ka granici s Bugarskom. Tu postoji mesto koje se zove Gradskovo za koje šira javnost do sada nije znala, ali tu i Srbi i Bugari prolaze bez ikakve kontrole. Neki bugarski mediji su javili da je ovo mesto kritično ako ga se dokopa, jer je nebranjeno. Uz to, neverovatno je i da ga termovizijske kamere ne mogu uhvatiti jer one mogu i da registruju toplotne izvore na više od jednog kilometra - kažu izvori za medije koji su upućeni u istragu.

Policija nije isključila mogućnost da Jovanoviću neko pomaže.

Bezbednosno informativna agencija priključila se od jutros potrazi za otetom Monikom Karimanović i njenim otmičarom. Kako prenose agencije, 200 pripadnika bezbednosne agencije dobrovoljno se javilo da pomogne u potrazi za otetom devojčicom.

Oni su raspoređeni u saradnji sa štabom MUP-a koji koordiniše akciju.

Od jutros su se i radnici JP „Srbijašume“ koji odlično poznaju teren na području oko Knjaževca priključili potrazi za otetom devojčicom Monikom.