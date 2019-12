Perfidni i lukavi načini na koje je Ninoslav Jovanović, poznatiji kao Malčanski berberin, mamio svoje maloletne žrtve da krenu sa njim, izazivaju jezu i odgovaraju scenariju nekog užasnog filma...

Jednoj žrtvi pokucao na vrata

Kada je 2005. godine Malčanski berberin krenuo u lov na svoju žrtvu, otišao je direktno na vrata njene kuće. Predstavio se kao šofer iz jednog preduzeća i žrtvinom bratu ponudio je posao, pozivajući se na poznanstvo sa njegovim pokojnim ocem kako bi stekao poverenje.

Rekao mu je da mora da pođe sa njim, a da povede i sestru i da, kako bi zaradili nešto novca, on može da sredi da se njena kosa proda. Brat i sestra su pristali, seli su u Jovanovićev automobil i svi zajedno su se uputili ka Nišu.

Na pola puta, Jovanović je bratu kazao da se vrati, a da će on odvesti devojčicu na šišanje. Nesrećni mladić, ne znajući šta ih čeka, poslušao ga je i vratio se kući. Sestru je ostavio u rukama predatora.

- Ispričao je da poznavao moga oca, da su navodno radili zajedno. Rekao je da će da me vodi da prodam kosu i da podelimo zaradu. Mi smo mislili da je to stvarno tako, pošli smo brat i ja ka gradu, ali je na pola puta rekao bratu da se vrati kući. Nas dvoje smo nastavili. Prvo me je u podrumu jedne zgrade na Bulevaru Nemanjića malo ošišao, a onda smo nastavili put do jedne napuštene vikendice gde je usledio pakao - ispričala je za "Blic" Jovanovićeva žrtva.

Zatim je nesrećno dete zatvorio u vikendicu. Makazama joj je ošišao kosu do glave, a onda je počeo pakao... Tukao ju je, pretio joj da će, ukoliko ne pristane da ga seksualno zadovolji, pobiti celu njenu porodicu, da će joj makazama iskopati oko. Cele noći se iživljavao nad devojčicom, preteći joj da će dovesti još šestoricu muškaraca ako ga ne bude slušala. A onda ju je, ujutru oko 11 sati, pustio da ide kući.

Drugu pronašao na umrlici



Samo četiri dana kasnije, Berberin se ustremio na novu devojčicu iz sela Gornja Vrežina kraj Niša. Njeno ime pročitao je na umrlici, a onda ju je pozvao da izađe iz kuće. Ispričao joj je da su joj roditelji imali saobraćajnu nezgodu i da mora da krene sa njim.

Naredio joj je da ponese peškir i makaze i da što pre krenu jer su njeni imali nesreću sa traktorom.

Lakoverno dete, potpuno nesvesno opasnosti, bez pogovora je krenulo sa Jovanovićem. Pešačili su do obližnjih niva, a kada su zašli dovoljno duboko, Jovanović je počeo da je šiša. Zatim joj je naredio da se skine, a dete je počelo da vrišti iz sve snage.

Srećom, čuli su je poljoprivrednici koji su radili u njivi. Odmah su pohitali ka mestu odakle je dopirao dečiji vrisak i tamo pronašli prestravljeno dete. Dok su oni stigli, Berberin je već utekao ka obližnjoj šumi. Tada je krenula opsežna potraga za njim...

Moniku presreo na putu do škole

Na koji način je Jovanović namamio Moniku Karimanović, koja je nakon 9 dana potrage pronađena živa i zdrava u jednom selu u okolini Knjaževca, da uđe u njegov automobil, za sad nije poznato. Nije poznato ni da li je to učinio nasilno ili joj je, kao i svim svojim žrtvama do sada, prezentovao laž na koju bi dete moglo nasesti.

Nakon što ju je oteo na putu ka školi, kola je ostavio na groblju u Malči, a nju odveo u, unapred pripremljeno skrovište, kod malčanske petlje. Tu su proveli neko vreme, a onda ju je odveo duž pruge, gde su viđeni, ka selima u okolini Knjaževca.

Ono što je za sad poznato je da su za nekoliko dana promenili više sela, uglavnom su boravili u napuštenim i praznim kućama. Tu su jeli, spavali.

U jednoj od kuća u kojoj su boravili u selu Orešac pronađena je i odsečena njena kosa...

Podsećanja radi, Monika je nestala 20. decembra na putu ka školi. Trag joj se gubi na mestu gde nema nadzornih kamera koje bi mogle zabeležiti nemilu scenu. Nakon devet dana potrage Monika je pronađena u selu Pasjača i zbrinuta u Kliničko-bolničkom centru u Nišu.