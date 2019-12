Zanimljivo je to što on ima potrebu da šiša devojčice, to dosta govori o njemu, saglasni su sagovornici TV Pink.

Monika K. (12) pronađena je nakon devet dana potrage u selu Pasjača kod Niša, dok je njen otmičar Ninoslav Jovanović, poznatiji kao Malčanski berberin, i dalje ubekstvu.

Monika, koja je oteta 20. decembra u naselju Brzi Brod kod Niša, vraćena je roditeljima i prema dosadašnjim informacijama, dobro se oseća.

Devojčica je nađena bez vidljivih povreda na telu i prebačena u nišku bolnicu, a potera za otmičarem je nastavljena.

Advokat Nebojša Milosavljević kazao je za Novo jutro TV Pink da ga medijskapažnja, koja je prati ovaj slučaj, podseća na još jedan od ranije.

- Ovaj slučaj mene strašno podseća sa slučajem ubistva pevačice Jelene Marjanović, samo što, naravno ovde nije bilo ubistva. Medijska pompa je isto bila velika – kazao je Milosavljević.

Psihijatar Jovan Marić kazao je razloge za njegovo ponašanje treba tražiti u detinjstvu Jovanovića.

- Neko je rekao da je on u uzrastu od 12 do 14 godina preživeo neke traučmatične događaje. Mislm da ovde nije reč o pedofiliji, jer je to biti sa osobama pre pubeterskog uzrasta. Ona mi deluje jako zrelije u poređenju sa svojim godinama. Ono gde pre praipada Jovanović, zove se poremećaj ličnosti koje ima više podvrsta. Zanimljivo je to što on želi da šiša devojčice. Kada ne bi postojali ljudi sa poremećajm ličnosti, zatvori bibili prazni – kazao je Marić, samtrajući da ovakve osobe mora da dobijaju i potrebnu medicnku, stručnu pomoć.

Marić smatra da je resocijalizacija važna, posebno za povratnike.

- Povratnik iz zatvora mora da ide više godina kod socijalnog radnika i defektologa koji će ga kontrolisati na određen period, i na taj način se pomaže resocijalizaciji – objašnjava Marić.

Forenzičar Časlav Ristić kazao je da je ostvaren prmarni cilj, a to je da je devojčica pronađena živa. Risitić očekuje će policija jako brzo uhavatiti i otmičara.

- Najvažnije je da je devojčica pronađena živa i zdrava. Bojao sam se da ne dođe do ubistva. Kada sam analizirao prethodne slučaje, imao sam nadu jer do sada nikoga nije ubio.Mi zapravo ne znamo da li je devojčica zaista silovana ili ne, i ne treba da znamo. Policiji curi vreme i ja očekujem da on u toku dana bude uhapšen. Imamo pravac njeogvog kretanja, imamo kuću gde je skrivao devojčicu i čoveka koji ga je pronašao –kazao je Ristić, ističući da može da se očekuje da Jovanović iskoristi i oružje.

- Možemo da sumnjamo i da će da izvrši samoubistvo, sve moramo da uzmemo u obzir – smatra Risitić.