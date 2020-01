OSAM MONSTRUOZNIH ZLOČINA KOJI SU OBELEŽILI 2019. GODINU: Ovi ljudi su SEJALI SMRT SRBIJOM - od masakra u Jabukovcu do ubistva sudenta

Godinu za nama obeležilo je nekoliko morbidnih ubistava, ali i masakr u Jabukovcu, koji su zaprepastili čitavu javnost. Svi osumnjičeni za brutalne zločine nalaze se iza rešetaka.

Tokom 2019. godine Srbiju je potresla serija monstruoznih, bizarnih i masovnih ubistava, a gotovo sva su rešena i krvnici se nalaze iza rešetaka čekajući suđenje. Većini ovih zločinaca, koji su svojim nedelima zgrozili javnost, preti maksimalna zatvorska kazna od 40 godina.

Godina je, nažalost, počela nezapamćenim ubistvom, kada su muž i žena iz Smedereva Rodoljub i Sanela Petrović uhapšeni zbog sumnje da su mesec dana ranije ubili, raskomadali i bacili u potok Milana Filipovića, gastarbajtera iz Švajcarske. Nakon ovog zločina, u Beogradu je 27. januara Neđeljko Đurović (29) nasmrt izbo Miloša Mileusnića (24), studenta iz Čačka. Ubica nije poznavao žrtvu, a odlučio je da ga liši života jer je bio nezadovoljan svojim postojanjem i stvarnošću.

Nakon ovih zločina ubistva su se nizala - brat je ubio brata u Šapcu, snaja je svekrvu tukla vilama do smrti zbog ručka, sin je oca izbo kosom po leđima zbog kafe.

Godinu za nama obeležio je i masakr u selu Jabukovac kod Negotina, koje je postalo poznato 2009. godine, kada je u tom mestu Nikola Radosavljević ubio devetoro svojih komšija zbog vlaške magije.

- U avgustu je Jabukovac ponovo bio u žiži i pod opsadom policije jer je na imanju domaćina Raje Kazimirovića pronađen njegov leš, ali i leševi njegove majke, sestre i sestričine. Ubica im je pucao u glavu i ostavio ih. Selom su danima vladali neverica i strah, a motiv zločina je novac koji je Kazimirović imao - podseća izvor.

BOGDAN GAJIĆ (20) UBIO BRATA, PA GA VOZIO U KOLICIMA

20. avgusta - Bogdan Gajić, sin šabačkog profesora i unuk čuvenog slikara Milića od Mačve, do smrti je bokserom tukao brata Ignjata (24). Zločin je hteo da prikrije tako što je oko tri sata posle ponoći stavio leš u majstorska kolica i krenuo da ga zakopa u šumu. Policajci su patrolirali i naišli na njega, pitali su ga šta prevozi i da li mogu da pogledaju sadržaj kolica. Policajci su zatekli unakažen leš, umotan u najlon, pa u čaršav. Pored tela su se nalazili i lopata i ašov. Bogdan je ocu i majci, koji su bili u Beogradu u trenutku ubistva, javio da su došli neki mladići i odveli Ignjata. Motiv bratoubistva navodno je to što je Ignjat maltretirao ukućane.

DEJAN ŠATRI (35) USMRTIO OCA ZBOG KAFE

15. juna - Dejan Šatri osumnjičen je da je ubio svog oca Agima (64) u njihovoj kući u beogradskom naselju Velika Moštanica, a zločin je počinio zbog svađe s ocem oko kafe. Dejan je oca iskasapio kosom za travu, a u trenutku zločina bili su sami. Dejan je uhapšen nedugo posle ubistva. Inspektorima je rekao da je kobnog dana tražio od oca da mu skuva kafu, ali da on to nije hteo da mu učini jer je smatrao da Dejan pije previše kafe. Njega je to razbesnelo, izašao je u baštu, uzeo kosu i njome pet puta udario Agima po leđima. Nesrećni čovek je od povreda preminuo na mestu.

KRISTINA KULČAR (31)

1. jula - Kristina Kulčar (31), koja je bila u šestom mesecu trudnoće, izmasakrirala je majku svog muža Iboju Vargu (59) u dvorištu njihove kuće u selu Poljanice kod Bečeja, pa sa osmehom na licu šetala decu po selu. Stravičan porodični zločin desio se nakon svađe snaje i svekrve, i to oko ručka. Kristina je Iboju vilama ubola desetak puta po vratu i telu, a od udaraca joj je iskopala oko. Kristinin muž i Ibojin sin Zoltan ispričao je tada za Kurir da su se njih dve kobnog jutra dogovorile da ne kuvaju, jer imaju hranu od nedeljnog ručka, međutim, Kristina je kasnije pobesnela zbog toga.

DRAGOSLAV JOVANOVIĆ (25) USMRTIO TROJE, PUCAO U SVOJU ŽENU, PA SE UBIO

11. juna - Sin Ljubomira Jovanovića Staklenog, nekadašnjeg pripadnika surčinskog klana i prijatelja Ljubiše Buhe Čumeta, pokušao je da ubije suprugu Teodoru (25) kada su se sastali kako bi prošetali ćerku. Potom je ispalio hitac sebi u glavu, a od povreda je preminuo tri dana kasnije u bolnici. Posle Dragoslavljeve smrti policija je u septičkoj jami na placu Jovanovića u Surčinu pronašla leševe Neđe Šubare (42) iz Dobanovaca, njegove majke Darinke (75) i tetke Milje Petrović (80). Sumnja se da je pokojni Dragoslav pre samoubistva sa dvojicom saučesnika mučio i ubio troje ljudi, pa ih sakrio u septičkoj jami zbog novca za stan.

NEĐELJKO ĐUROVIĆ (29) UBIO STUDENTA IZ DOSADE

27. januara - Zločin koji je uznemirio Srbiju dogodio se u Ulici Dimitrija Tucovića u Beogradu, ispred zgrade u kojoj je ubijeni student iz Čačka Miloš Mileusnić (24) živeo kao podstanar. Istragom je utvrđeno da je Đurović, nakon noći provedene na društvenim mrežama, naoružan nožem izašao iz stana rešen da nekoga ubije. Tada je naleteo na Milesunića, koji je krenuo ka stanu svoje devojke, i izbo ga nasmrt. Nakon zločina ušao je u trolejbus i krenuo ka centru grada, a uhapšen je nakon što je na silu pokušao da uđe u zgradu Poštanske štedionice. Na saslušanju je priznao ubistvo, tvrdeći da je zločin počinio zbog „sopstvenog besmisla“.

RODOLJUB (43) I SANELA PETROVIĆ (25) MUŽ I ŽENA ISKASAPILI LJUBAVNIKA

4. januara - Rodoljub i Sanela Petrović, nevenčani supružnici, uhapšeni su u Smederevu nakon što je pronađen raskomadani leš gastarbajtera Milana Filipovića (52) u lokalnom potoku. Filipović, za kojim se tragalo od decembra 2018, u Smederevo je došao na poziv Sanele, koja je neko vreme radila u njegovom lokalu u Švajcarskoj. On je trebalo da je pokupi i odveze tamo, ali se ona mužu požalila da je Milan tera da se prostituiše. Kada je Filipović došao u Smederevo, Rodoljub ga je ubio lopatom za sneg. Leš je sa Sanelom uneo u kuću i odsekao mu ruke i noge. Raskomadan leš umotali su u tepih i kombijem odvezli do potoka, gde su ga bacili.

DAVOR PERNIĆ (35) POBIO PORODICU ZBOG PARA ZA ŠVALERKINU OPERACIJU

11. avgusta - Tela Raje Kazimirovića, njegove majke Dragice, sestre Ljubinke Oprikić i sestričine Dragane Jozeljić pronađena su na salašu u blizini Jabukovca. Od prvog dana četvorostruko ubistvo bilo je obavijeno velom misterije, a prema prvim informacijama, oni su likvidirani zbog novca. Posle tri nedelje istrage uhapšen je Davor Pernić (35), mladić iz Jabukovca, veliki zaljubljenik u vojsku i oružje. On je ispričao da je zločin počinio zbog para koje su mu bile potrebne za operaciju ljubavnice Maje Bađikić. Posle nekog vremena u pritvoru, Pernić je promenio iskaz i naveo da je Bađikićeva pucala sa njim, pa je i ona bila uhapšena, međutim, u decembru je puštena iz pritvora da se brani sa slobode. Istragom je utvrđeno da je Pernić od Kazimirovića ukrao 300 evra.



DANIJELA ĐILASOVIĆ (43) NAMAMILA MUŽA, ŠVALER GA UBIO

26. aprila - Nemanja Grčić (37) ubijen je u kolibi u Vrdniku, a njegovo ubistvo u početku je delovalo kao mafijaški obračun s obzirom na to da je on imao dosije. Napadač sa kačketom ušao je u apartman u kome je Grčić bio sa suprugom Danijelom Đilasović, koju je, prema prvoj verziji, odgurnuo u kuhinji, a potom pucao u njenog supruga. Međutim, posle nekoliko dana ispostavilo se da je ubica Zoran Dimić (52) iz Subotice, sa kojim je Đilasovićeva navodno bila u ljubavnoj vezi. Ona je, po dogovoru sa Dimićem, muža ubedila da odu u Vrdnik, pa ostavila otvorena vrata na kolibi kako bi ubica nesmetano ušao i pucao.