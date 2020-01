JEZIVO SVEDOČENJE MEŠTANKE MALČE: Berberin je pokušao da me se*sualno zlostavlja, bežala sam sve vreme, RANE me još nisu prošle

Pojavila se nova žrtva Malčanskog berberina. Meštanka Malče posle skoro 30 godina nam je ispričala da je Ninoslav Jovanović pokušao da je siluje i ošiša.

- Sada imam 49 godina. Sve se dogodilo kada sam imala 20, a on 17 godina - počinje ispovest uplašena žena.

- Sreo me u selu, stalno me pratio i opsedao, a onda je jednog dana je hteo da me siluje. Još uvek vučem traume i ovo što se dešava danas mi je samo sipalo so na ranu - rekla je ona.

Nesrećna žena se prisetila svog iskustva sa Berberinom i proživela ga ispočetka kada je čula da je oteo Moniku Karimanović (12).

- Ne znam kako sam uspela da se iskobeljam iz njegovih ruku. Bežala sam kao luda. Naravno, jurio me sve vreme, a onda je negde ispred moje kuće uzeo jednu letvu i lupio me po glavi. Moj otac je čuo da se nešto dešava pa je istrčao iz kuće. Kada ga je Ninoslav video dao se u beg. Ceo slučaj je zataškan, a na mom srcu i duši su ostali ožiljci, rane koje nikada nisu prošle - dodaje ona.

Ovih dana meštanka Malče sedi zaključana u svojoj kući. Svi njeni rođaci i prijatelji koji znaju kroz šta je prošla su vrlo pažljivi prema njoj.

Policija neprestano traga za odbeglim silovateljem. Potraga traje već 14 dana, a veliki broj pripadnika policije, Žandarmerije i inspektora u civilu raspoređen je na svakih 30 metara na putevima u Niškom okrugu, naročito između sela Pasjača i Malča.

Jovanović je, kako se sumnja, naoružan nožem, a moguće je da ima i vatreno oružje.