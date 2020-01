DONOSIMO SVE DETALJE POTERE VEKA! Malčanski berberin je unapred iskopao rupe, za dve nedelje smršao je 10 kilograma, a evo KADA JE STIGAO U MALČU

Ninoslav Jovanović, tzv. Malčanski berberin, uspešno je izbegavao hapšenje od 20. decembra, kada je oteo devojčicu Moniku Karimanović, a evo kako je to uspevao.

Ninoslav Jovanović, poznatiji kao Malčanski berberin, uhapšen je danas posle 16 dana potere na groblju u Malči. On je, kako bi umakao policiji, unapred pripremio skrovišta i često menjao lokaciju, čak i dok je sa sobom vukao devojčicu Moniku Karimanović.

Evo šta znamo o poteri veka koja je na noge podigla celu Srbiju:

* Definitivno je sve unapred isplanirao i spavao je po rupama koja je ranije iskopao i pripremio. Nađeno je više rupa u kojima je evidentno boravio.

* Često je menjao lokacije i izbegavao je naseljena mesta, već se kretao po šumama, po obodima sela, kako ga neko ne bi primetio.

* Pošto se uglavnom skrivao po rupama, a kretao se uglavnom noću, nije mu bilo lako ući u trag.

* I posle pronalaska devojčice menjao je lokacije.

* Prema njegovoj prvoj izjavi sinoć je stigao na groblje u Malču gde se sakrio u rupi. Groblje je na obodu sela.

* Rupa na groblju u kojoj se skrivao je bila dobro zamaskirana lišćem i granjem i morala je policija gotovo do same rupe da dodje da bi ga pronašla i primetila to skroviste.

* Vidno je bio isrcpljen i smršao je nekih 10-ak kilograma za ove nešto više od dve nedelje.