SAMO ONI SMEJU DA JOJ PRIĐU: Mijatović otkrio za Pink trenutno stanje Monike Karimanović, a i ko sme da je poseti u bolnici (VIDEO)

Novinar TV Pink Mladen Mijatović otkrio je najnovije informacije o zdravstvenom stanju Monike Karimanović, ali je ovorio i o špekulacijama na društvenim mrežama da uhapšen Ninoslav Jovanović nije zapravo on.

-Kompletno dopisništvo TV Pink iz Niša bilo je angažovano 17 dana, tokom potrage za Malčanskim berberinom, a ja sam u saradnji sa snimateljima iz Beograda bio u Nišu, Svrljigu, Knjaževcu, na toj teritoriji četiri dana i četiri noći - ispričao je Mijatović.

-Gledaoci TV Pink imali su priliku da čuju pravovremene i tačne informacije bezšpekulacija – dokle se stiglo, šta je pronađeno od dokaza. U javnosti našle su se razne teorije, konkretno do juče, do hapšenja bila su tri materijana dokaza pronađena koja su direktno povezala Jovanovića sa Monikom - rekao je on.

Kako je rekao, Jovanović je oteo devojčicu, zatim se sa njom krio na određenom području.

-Bili su izuzetno teški uslovi za rad nas medija – nepristupačan teren, ruralno podučje, peške smo prelazili po 10 ili 20 kilometara dok smo izveštavali – dodao je on.

Mijatović je istakao da je suština da je Monika pronađena, trenutno je u KC Niš i u teškom psihofizičkom stanju, što je, kako dodaje, i normalno za devojčicu njenih godina s obzirom na torturu koju je doživela i preživela.

-Ona je sada u rukama lekara i medicinskog osoblja. Posećuju je roditelji koji sujedine osobe, koji sem lekara mogu da joj priđu, i nadamo se da će se devojčicašto pre oporaviti – istakao je Mladen.

Odgovarajući na špekulacije po društvenim mrežama da uhapšena osoba nije, zapravo, Ninoslav jovanović, Mijatović se osvrnuo na reči Igora Jurića.

-Jurić je sve lepo rekao, čovek koji je lično preživeo tragediju smogao je snage da posveti borbi protiv manijaka, pedofila, silovatelja i neprimerene su takve objave. DNKje potvrdio, materijalni dokazi postoje. Jovanović koji je osumnjičen za različita krivična dela nalazi se trenutno na zadržavanju od 48 sati. On će biti priveden tužilaštvu, a onda u skladu sa zakonom sudija za prethodni postupak na osnovu dokaza, činjenica, iskaza doneti odluku da li će mu biti određen pritvor i kakva će biti njegova sudbina - obajsnio je Mijatović.

Kako kaže, postoji mogućnost, da će možda Jovanović biti osuđen, prema novom zakonu na doživotnu robiju.