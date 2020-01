NEDOSTAJE PET MINUTA SA SNIMKA ZLOČINA! Ključni momenti ubistva Kristina Kaplanović (20) misteriozno NESTALI!

Kristina je ubijena hicem koji joj je ispaljen u glavu, ali na snimcima sa osam različitih kamera koji su juče prikazani u sudnici Višeg suda u Beogradu nedostaje ključni momenat, to jest ne postoji zapis između 22.30 i 22.35 sati, kada se zločin dogodio.

Sigurnosne kamere postavljene na benzinskoj pumpi u Malom Mokrom Lugu na kojoj je 25. maja 2017. pri pokušaju pljačke ubijena radnica Kristina Kaplanović (20) zabeležile su šta se dešavalo u noći tragedije za koju je optužen Miloš Srebrić, zvani Flekica, ali na njima nedostaje ključnih pet minuta i 10 sekundi!

Kristina je, podsetimo, ubijena hicem koji joj je ispaljen u glavu, ali na snimcima sa osam različitih kamera koji su juče prikazani u sudnici Višeg suda u Beogradu nedostaje ključni momenat, to jest ne postoji zapis između 22.30 i 22.35 sati, kada se zločin dogodio.

Kamere su, kako je prikazano, snimile momenat pre ubistva i trenutak kada devojka pada na zemlju.

- Na snimku u 22.30 vidi se devojka kako s kolegama izlazi iz objekta i stoji zajedno s njima levo od ulaza u pumpu. Oni stoje pored nje, ali taj deo je jedini koji kamere ne pokrivanju izbliza. Međutim, u tom trenutku se snimak prekida i nastavlja se u 22.35 sati. Tada se već vidi kako devojka pada na zemlju, kolege trče i beže na različite strane - opisala je sudija Marina Anđelković.

U sudnici, u kojoj su juče sedele i sestre i otac Srebrića - koji je optužen da je prišao iz grmlja grupi radnika, potegao pištolj uz pretnju da je u pitanju pljačka, a potom pucao - prikazani su snimci osam kamera, ali, kako se ispostavilo, nijedna nije zabeležila kobni trenutak.

Jedini snimak na kom se vidi ubica načinjen je s leđa, i tu se vidi kako beži s pumpe. Sudija je pitala Srebrića da li je to on.

- Nimalo ne liči na mene! Ovo sigurno nisam ja, ovaj čovek je širi mnogo u kukovima i uži u ramenima od mene - kratko je rekao optuženi Srebrić. Sudija je, kako bi se utvrdilo da li je on na snimku ili ne, naložila veštačenje.

Srebrićev branilac, advokat Jugoslav Tintor naveo je da sumnja da su snimci „pakovani i montirani“.

- Ne znamo ko je montirao snimak, ali je očigledno da su snimci pakovani, imajući u vidu da ključni momenti nedostaju. Za odbranu nije problem ono što postoji na snimcima, nego ono što ne postoji. Možemo samo da nagađamo šta je na njima bilo. Nedostaje pet minuta i 10 sekundi ključnog vremena, kada se događaj odigrao, i to sa ključnih mesta. Ova okolnost ostavlja prostora za zabrinutost i nagađanje ko se nastojao prikriti - rekao je Tintor i naglasio da je neobično i to što ne postoje snimci sa četiri kamere, kao i to da je jedini deo pumpe koji nije pokriven kamerama upravo onaj gde se ubistvo dogodilo.

- Iz ovih razloga sumnjamo da su snimci sklonjeni - dodao je Tintor.

Na njegove reči reagovao je zamenik višeg tužioca:

- Optužbe da su dokazi pakovani i montirani su ozbiljne.