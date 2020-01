Priznao zločin! VOJNI KUVAR UBIO MARKA ĐUROVIĆA U SOMBORU!

Vladan Ž., osumnjičen da je nožem ubo Marka Đurovića, rekao je da se samog zločina ne seća jer je imao prekid filma.

Vladan Ž. (41) iz Sombora, osumnjičen da je 13. januara na Prvomajskom bulevaru u Somboru, nasmrt izbo sugrađanina Marka Đurovića (28), i to naočigled njegovog oca, na saslušanju kod tužioca je, prema nezvaničnim saznanjima, izjavio „da jeste izbo Marka, ali nakon što je on njega ošamario“.

Prema rečima našeg izvora, iako je osumnjičeni priznao zločin, rekao je „da se samog čina ne seća“.

Navodno je izjavio da je u tom trenutku imao prekid filma - kaže naš izvor i dodaje da je kamera sa apoteke na Prvomajskom bulevaru snimila čitav zločin. - Na snimku se vidi kako je Vladan Ž. u prolazu, tačnije prilikom mimoilaženja, nešto promrmljao u pravcu Đurovića, koji je šetao sa ocem. Zatim se vidi kako Đurović prvi kreće ka osumnjičenom. Navodno ga je ošamario i odgurnuo. Posle toga, osumnjičeni je izvadio nož i dva puta ga zario Đuroviću u srce

Prema rečima dobro upućenog izvora, policija nije pronašla nož kojim je ubistvo počinjeno.

Uhapšeni Vladan Ž. je, kako prenose mediji, vojni kuvar, zaposlen u Prvom centru za obuku.

- On je već 17 godina profesionalni vojnik, a njegovo hapšenje šokiralo je sve koji ga poznaju. Znali smo da ima problema u porodici, da je pred razvodom. Supruga mu jeotišla u Nemačku da radi, a on trenutno živi sa sinom. Mučila ga je situacija u porodici, bio je pomalo rastrojen, ali je na poslu bio savestan i odgovoran radnik - pričaju prijatelji uhapšenog i dodaju da je on posle ubistva normalno dolazio na posao. - Ponašao se kao da se ništa nije dogodilo. Niko od kolega nije ni mogao da nasluti da je on uradio nešto tako jezivo - kaže jedan kolega.

Vladan Ž. živi na bulevaru u kom se zločin dogodio.