ISTRAGA BRUTALNE LIKVIDACIJE U ATINI - Marko koji je izbo čoveka u porti crkve u Vraniću ubio i škaljarce u Atini?

Operativna saznanja policije pokazuju da je Marko Petković (24) jedan od četvorice pucača koji su 20. januara u Atini pobili "škaljarce" Igora Dedovića i Stevana Stamatovića pred ženom i decom.

Petković je 2. avgusta 2015. u Vraniću nožem ubio Sašu Joksića (39), koji ga je upozorio da ne urinira u porti tamošnje crkve.

Marko je posle monstruoznog ubistva u Vraniću izvesno vreme bio u pritvoru, ali je 2018. iznenađujućom odlukom suda pušten da se brani sa slobode i od tada je u bekstvu.

Uhapšen je tek pre desetak dana kod jednog prijatelja u Aranđelovcu i tad su kod njega pronađeni pištolj i falsifikovana bugarska lična karta.

Izvor iz bezbednosnih službi kaže da su istražitelji tom prilikom došli i do nekih saznanja.

- Utvrđeno je da je Petković bio u Atini 20. januara, kada su ubijene vođe "škaljarskog klana", a za ulazak u Grčku je koristio lažna bugarska dokumenta, koja su i nađena kod njega. Samo nekoliko sati nakon likvidacije u atinskom restoranu "Voskopula", Petković je s tim lažnim dokumentima napustio Grčku i otišao u Bugarsku, da bi dan kasnije stigao u Srbiju - kaže sagovornik.

Prema njegovim rečima, naše bezbednosne službe su u saradnji s kolegama iz Grčke u međuvremenu saznale identitet i ostale trojice osumnjičenih za mafijašku likvidaciju u Atini, ali još nema čvrstih dokaza za njihovo hapšenje.

- Kako se sumnja, sva četvorica osumnjičenih za ubistvo "škaljaraca" imali su bugarska dokumenta, s kojima su ušli u Grčku, a zatim je i napustili, a reč je o državljanima Srbije i Crne Gore. Što se Petkovića tiče, postoje ozbiljna saznanja da se on u toku bekstva zbog ubistva u Vraniću povezao sa jednom veoma moćnom kriminalnom grupom i da je kasnije, po njihovom nalogu, sa još trojicom plaćenika pobio "škaljarce" u Atini - naveo je sagovornik.

Inače, ubistvo dvojice vođa "škaljarskog klana", izvedeno u prepunom restoranu pred suprugama i decom, privuklo je veliku pažnju medija na Balkanu.

Četvorica ubica, maskiranih kapuljačama i maramama, ušla su u restoran, i dok su dvojica držali na nišanu prestravljene goste, druga dvojica su otišla na sprat restorana i stala pred Dedovića i Stamatovića, koji su večerali sa porodicama.

- Ispalili su više od 20 hitaca u glave i grudi "škaljaraca", a jedan metak je pogodio u nogu i Stamatovićevu suprugu. Ceo napad je izvršen precizno i munjevito, jer je za manje od 30 sekundi sve bilo gotovo. Ubice su, koristeći metež i paniku, neometano izašle iz restorana i ušle u džip, koji ih je čekao u blizini, nakon čega su pobegle - izvestili su tada grčki mediji.

I Dedović i Stamatović su u vreme ubistva bili u bekstvu, a iz straha od ubica iz suprotstavljenog "kavačkog klana" promenili su lični izgled. Pustili su bradu, drastično su smršali i često menjali mesto prebivališta. Međutim, ubice su ih locirale u Atini tako što su im mesecima pratile žene i decu! Naime, Igorova i Stevanova supruga su za novogodišnje praznike krenule u Grčku i ubicama je bilo jasno da će se tamo naći sa muževima.

Dedović i Stamatović su se u Grčkoj kretali bez obezbeđenja, kako ne bi privlačili pažnju, a u restoranu "Voskopula" u Atini, otkad su im stigle porodice, večerali su dva puta nedeljno. To ubicama nije moglo da promakne, pa su u nedelju, 20. januara, pripremili i izvršili mafijašku egzekuciju.

Kamere u restoranu su u to vreme bile isključene, a na snimcima sa obližnjih objekata se vide samo četiri tamne siluete kako se udaljavaju posle zločina.

Igor Dedović je, prema policijskim informacijama, bio na čelu "škaljarskog klana", preuzevši vođstvo od Jovana Vukotića, koji u srpskom zatvoru čeka rešenje o izručenju Crnoj Gori. Crnogorska policija je raspisala poternicu za Igorom jer ga je sumnjičila za pokušaj ubistva dvojice članova suprotstavljenog "kavačkog klana" 2016, Miloša Radonjića i Vojina Stupara. Mediji su ga više puta povezivali i sa prekookeanskim švercom kokaina, ali je Dedović to uvek demantovao, tvrdeći da nije ni šef ni član bilo kojeg kriminalnog klana.

Što se Stamatovića tiče, on je slovio za vođu podgoričkog ogranka "škaljarskog klana", poznatijeg pod imenom "zagorička grupa". Nedavno su on i njegova petočlana grupa osuđeni u podgoričkom Višem sudu na ukupno 41 godinu zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije i pokušaja likvidacije Nikšićanina Radojice Zekovića postavljanjem bombe ispod njegovog automobila "golf 5" u maju 2017. Stamatović je i u Srbiji dovođen u vezu sa ubistvom vođe navijača Partizana Aleksandra Stankovića, zvanog Sale Mutavi, 2016. godine u Beogradu, ali je on to negirao.