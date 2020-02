Vladimir GOLIM RUKAMA ubio pedofila sa sekirom - Manijak je pretio dečacima da će IM ODSEĆI NEŠTO ako se ne skinu (VIDEO)

Vladimir Sankin (33) podelio je rusku javnost, pošto je priznao da je ubio manijaka za kojeg se sumnja da je pedofil i da je oteo dva dečaka. Javnost ga slavi kao heroja, a tokom suđenja, ljudi u sudnici dočekali su ga gromoglasnim aplauzom, navodi ruski sajt "Lajf".

- Nisam želeo da ubijem bilo koga, jednostavno nisam ocenio snagu. Nisam očekivao da će umreti. Spasao sam dvoje dece, šta ste očekivali - kazao je Sankin koji je ubio otmičara dece golim rukama.

Sankinu je određen dvomesečni kućni pritvor u Ufi u ruskoj republici Baškortostan, i zabranjeno mu je da koristi telefon i da se sastaje sa bilo kim sem sa advokatom. Njegova majka je uvek u blizini, a kaže da ne zna kako da pomogne sinu, mada smatra da nije mogao ništa drugo da uradi.

- Možete da pitate bilo koga, uvek je bio spreman da pomogne. Imali smo požar u jednoj dvospratnici, bio je tu da pomogne i izbavi decu iz zgrade koju je zahvatila vatrena stihija - kaže njegova majka Galina Sankina.

"AKO NE SKINETE PANTALONE, ODSEĆI ĆU NEŠTO"

Prema svedočenju jednog od otetih dečaka, on i njegov drugar otišli su da se grudvaju. U jednom trenutku, pošto im je bilo hladno, a oni skroz mokri od snega, ušli su u zgradu da se zagreju. Pričali su i smejali se, a onda je iz jednog od stanova izašao muškarac.

- Pitao nas je zašto sedimo tu i rekao da uđemo u njegov stan. Prvo je ušao moj drug, a onda i ja za njim. Onda je zalupio vrata i rekao da sačekamo pet minuta. Zatim se vratio i rekao nam da skinemo pantalone. Prvo je skinuo svoje, a onda je tražio da ih svučemo i mi. Pretio nam je sa sekirom i rekao: "Ako ih ne skinete, odseći ću nešto" - kaže jedan od svedoka.

Jedan od dečaka uspeo je da pobegne, dok je drugi ostao u stanu.

- Zgrabio me je i rekao mi je: "Nećeš ti nigde". Pokušao sam da se odbranim, ali me je zgrabio i odvukao u sobu - kazao je jedan od dečaka.

Prema navodima medija, i dalje nije poznato šta se onda desilo, a dečak koji je pobegao, sreo je na ulici Vladimira i objasnio mu šta se desilo.

"VLADIMIR JE HEROJ"

Jedan od Vladimirovih prijatelja, Rustem Rezapov, otkrio je njegovu verziju šta se desilo te večeri.

- Vladimir je šetao, a onda mu je dete pritrčalo i tražilo pomoć, rekavši da je njega i još jednog dečaka oteo muškarac i da ih je držao u stanu. Tražio mu je da rade neprijatne stvari, da skinu pantalone i pokazuju svoje "delove". Pretio im je sekirom ukoliko se ne skinu - kaže Rezapov i kazao da je njegov prijatelj heroj u svakom pogledu.

Kada se popeo u stan, Vladimirov advokat Iskander Kabirov je kazao da se njegov klijent odmah uputio ka sobi.

- Vladimir je izvukao drugog dečaka na ulicu, a napadač ga je pratio. Došlo je do svađe, pošto je moj klijent rekao čoveku da je pedofil. On je udario Vladimira, a onda je on uzvratio. Nije želeo da ga ubije, bio je to nesrećni slučaj - kazao je Kabirov.

Komšije su videle šta se dešava i pozvale su policiju. Na lice mesta ubrzo su stigli pripadnici organa reda i ekipa Hitne pomoći. Kako navode mediji, 54-godišnji Vladimir Zajcev prevezen u bolnicu, ali je podgledao povredama.

SUPRUGA UBIJENOG: BIO JE KOPILE

Zajcev, koji ima dvoje dece, bio je pred sudom tri puta, a osuđen je 2007. godine na 11 godina zbog seksualnih odnosa sa maloletnikom. Pušten je na slobodu 2018. godine. Pošto je odslužio kaznu, bilo mu je zabranjeno da prilazi školama, parkovima i obdaništima.

Sestra mu je kupila sobu u jednoj od zgrada, a komšije kažu da je voleo da popije i da je bio glasan. Njegova bivša supruga Tatjana kazala je da ga je tužila 2003. godine, jer nije plaćao alimentaciju.

- Bio je kopile, pio je previše. Čak i pošto je mrtav, i dalje nemam mira. Nisam dugo pričala sa njim, želela sam miran život, tako da sam se preselila i nastavila dalje. Pamtim i dalje kako je bacao na mene noževe i sekire - kazala je Tatjana.

Polina, supruga Vladimira, podržava muža zato što je zaštitio decu.

- Naravno da se kaje, nije želeo da niko umre, jednostano je želeo samo da zaštiti decu. Izražavamo saučešće porodici žrtve, pomogli smo im koliko smo mogli, dali smo im nešto novca za sahranu - kazala je Polina.