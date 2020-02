Oglasio se otac mladića osumnjičenog da je TUKAO MAJKU DO SMRTI: Sramota me je, ubio je ženu koja ga je rodila...

Dragan Filipčev (60), otac Nikole Filipčeva (24) iz Bačkog Gradišta koji je osumnjičen da je ubio majku Dušicu (55) i zakopao je u dvorištu porodične kuće, kaže da ga je sramota što je otac ubice, koji je ubio ženu koja ga je rodila.

- Sramota me je. Da dočekam u mojim godinama da sam otac ubice, koji je ubio ženu koja ga je rodila. Ima li šta gore od toga? Još je tako sahraniti! Pa to nije normalno. Šta da kažem? Bruka - kaže Dragan Filipčev za Kurir.

Dragan, koji u Nemačkoj radi kao keramičar, kaže da i dalje ne može da poveruje šta je njegov sin uradio.

Nemam drugu ženu

- Nisam se slagao sa suprugom Dušicom i 2016. napustio sam kuću. Naglašavam, samo kuću, ali ne i njih. Ostavio sam njih u kući, a ja sam bio podstanar. Onda mi se ukazala prilika da odem u Nemačku i da radim, što sam i uradio. Nije tačno da sam ja Dušicu napustio zbog druge žene i da sam hteo da se razvedem kako bi se oženio. To je totalna laž, nikada nisam hteo da se razvedem, a kamoli oženim drugom - priča Dragan.

Kada je počeo da zarađuje u Nemačkoj počeo je, kako kaže, da im šalje pare.

- Svaki mesec sam slao po 300 evra, nekada i više, ali manje nikada. Pored toga, slao sam pakete, kupovao stvari, dve testere kako bi sinu bilo lakše da seče drva, koja sam im ja kupovao. Kupio sam mu bicikl, telefone, robu. Kada sam otišao 2018. u selo i kod njih, iznenadio sam se kako je Dušica mršava. Pitao sam je da li jede, da li je sin maltretira... Nije htela ili nije smela ništa da mi kaže. Hteo sam da je smestim u dom. Međutim, nisu je primili tada jer nije bilo mesta. Hteo sam da je vodim i u inostranstvo, ali nisam mogao da sredim dokumenta - priča Dragan.

Udarao majku u glavu

Prošle godine do njega su stizale razne priče od komšija, da se navodno udala, ali i da je umrla.

- Pokušao sam da stupim u kontakt sa sinom, ali me je blokirao na svim mrežama. Komšija mi je rekao da se ona vodi kao živa i tako je krenulo da se otkriva. Strašno mi je sve to, sramota me je da sam otac ubice - zaključuje Dragan Filipčev.

Podsetimo, Nikola je priznao policiji da je šamarao i udarao majku u glavu, dok nije pomodrela i umrla. Onda ju je prošle godine umotao u ćebe i zakopao u dvorištu. Njemu je određeno zadržavanje do 30 dana.