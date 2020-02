MARJANOVIĆI PRED SUDOM! Otac odbio da svedoči, a KUMA VERA do detalja otkrila ŠTA SE DEŠAVALO KOBNOG DANA!

U beogradskoj Palati pravde danas je okončano ročište u okviru suđenja Zoranu Marjanoviću, okrivljenom za svirepo ubistvo supruge Jelene Marjanović u aprilu 2016. godine.

Na klupu za svedoke danas je pozvan otac okrivljenog Zorana, Vladimir Marjanović koji je iskoristio svoje zakonsko pravo da ne svedoči protiv sina.

- Ja mojim saznanjima ne mogu da doprinesem rasvetljavanju ubistva moje snaje. Stoga sam iskoristio pravo da ne svedočim - kratko je rekao Vladimir i nastavio da iz publike prati svedočenje porodične kume Vere Vukomanović koja je potom stupila na mesto za svedoke.

Ona je do najsitnijih detalja opisala kobni dan kada je na nasipu u Borči nestala mlada pevačica i Zoranova supruga Jelena. Vera je danas posvedočila sledeće pojasniši da "praktično živi s Marjanovićima, te da svaki dan od ranog jutra do kasne večeri provodi s njima."

- To je bio običan najobičniji dan. Ja sam kod njih došla oko 7 ujutru, a Zoran, Jelena i Jana ustali su nešto posle 13 časova. Bio je lep i sunčan dan a Jeca je volela da trenira i trči pa su se dogovorili da izađu napolje. Dala je Jani da ruča pa su otišli. Uzela sam da Zorici sredim žuljeve na nogama i nisam mogla da nađem nožić pa sam pozvala Jecu. To je bilo u 16.42. Rekla mi je da je u natkasni kod kreveta i zamolila me da stavim ručak. Bila je zadihana i kratko mi je rekla: Trčim, vidimo se posle."

Podsetimo, kuma Vera se prema navodima optužnice poslednja čula s Jelenom, pre ubistva. Ona je ispričala da je ubrzo potom Vladimir otišao u nabavku ali i da se brzo vratio i saopštio im da ga je Zoran zvao i rekao mu da je Jelena nestala.

Nastavak suđenja je zakazan za 9. mart, kada bi trebalo da svedoči i rođaka pokojne pevačice Jelene - Teodora Krsmanović.

U sud je danas trebalo da dođe i Zorica Marjanović, majka okrivljenog Zorana, ali ni ona nije došla. Njen sin Zoran Marjanović kaže da je ona "dobila moždani udar zbog lažiranog pisma u kom se okrivljuje za smrt svoje snaje Jelene".

Sudija je po početku ročišta dozvolila Zoranovom bratu Milošu da uđe u sudnicu, a i kuma Vera je prozvana da uđe u sudnicu i da svedoči. Za Zoranovu majku je doneta medicinska dokumentacija koja treba da opravda njen izostanak na klupi za svedoke.

Podsetimo, u Palatu pravde, jutros nešto pre 10 časova, stigao je okrivljeni Zoran Marjanović. Osim Zorana u Palatu pravde jutros su stigli i njegov otac Vladimir, brat Miloš, i njihova kuma Vera Vukomanović.

Uz njih je i izvesni Boris Pucić, policajac i kućni prijatelj okrivljenog Zorana, kog je inače prvo pozvao kad mu je supruga Jelena nestala.

Suđenje je počelo jutros u 10 časova. Rođaka ubijene pevačice Teodora Krsmanović, koja je trebalo da svedoči u ovom slučaju, danas nije došla zbog bolesti o čemu je i obavestila sud. Nju su jutros pred sudnicom prvu prozvali.