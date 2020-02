NAPASTVOVAO BRATANICU I NAPRAVIO JOJ DETE?! Komšije otkrile detalje iz života SILOVATELJA IZ KRUŠEVCA!

Saša U. (41) iz okoline Kruševca, koji je uhapšen zbog sumnje da je silovao svoju bratanicu (13), priznao je da je spavao s njom, ali tvrdi da nije otac deteta koje je rođeno mrtvo. Kako prenose mediji, devojčica je u bolnici i lekari se bore za njen život.

Ovaj stravičan događaj otkriven je kad je 13-godišnjakinja dopremljena na ginekološko odeljenje kruševačke bolnice zbog bolova i obilnog krvarenja. Zbog sepse, koja je nastala pre dolaska u bolnicu, devojčica je životno ugrožena i njen oporavak je neizvestan. Prema prvim nalazima, veruje se da je dete u utrobi maloletnice dugo bilo mrtvo.

Otac se obesio

Klupko je počelo da se odmotava kad je trebalo saopštiti ime oca.

- Mene je obljubio stric Saša. Napadao me nekoliko puta i u tri navrata me prisilio da spavam s njim uz pretnju. Počelo je to prvi put kad smo pili vino i ne sećam se detalja, ali posle me je još dva puta primorao da spavamo. Nisam smela to da otkrijem jer je pretio da će nas sve pobiti, a znam kakav je hirovit. Zato sam ćutala i skrivala i trudnoću dok nisu počeli bolovi - rekla je devojčica lekarima.

Iz bolnice su odmah obavestili policiju i posle razgovora s devojčicom policija je donela odluku u konsultaciji s tužiocem da Sašu U. uhapse i zadrže u pritvoru.

- Saša je prvo izjavio da je devojčica njega više puta saletala da budu zajedno. Dugo se navodno tome opirao, ali se ipak desilo. Ističe da ništa nije učinio na silu - kaže izvor blizak istrazi.

Trinaestogodišnjakinja živi u porodici s dedom i bakom. Njen otac je izvršio samoubistvo pre godinu i po dana vešanjem, a majka se preudala. Devojčicu je, sa dve mlađe sestre, Centar za socijalni rad u Kruševcu poverio baki i deki. U istom stanu živeo je i osumnjičeni Saša, stric devojčice. Svi su živeli uglavnom od socijalne pomoći i povremenih poslova privatno.

Niko nije sumnjao da će doći do užasa, zato je tragedija otkrivena tek kad je devojčica dospela u bolnicu. Ostali ukućani trenutno se bukvalno skivaju i ne žele da govore o slučaju, dok su komšije šokirane.

Centar za socijalni rad zbrinuo sestre Centar za socijalni rad u Kruševcu preuzeo je dve mlađe sestrice 13-godišnjakinje i u toku je postupak njihovog izmeštanja i smeštaja dece u hraniteljske porodice.

U pritvoru

- Znamo da je Saša malo na svoju ruku, ali niko nije očekivao da će nasrnuti na bratanicu i devojčicu koja je mlađa od njegove ćerke - kažu komšije.

Saša za sobom ima dva neuspela braka. Sa ženom koja ga je napustila ima tri deteta. Sve su ćerke i najstarija ima već 20 godina.

- Strašno je što je nasrnuo na dete sedam godina mlađe od njegove najstarije ćerke - pričaju meštani.

Policija je posle isteka pritvora osumnjičenog privela tužiocu, koji je dao predlog a sudija za prehodni psotupak prihvatio, da mu se odredi pritvor do 30 dana i pokrene istraga.