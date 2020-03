UBO ME JE NOŽEM, PEKAO PEGLOM, UDARAO STOLICOM Ivana prvi put progovorila o bivšem dečku

- Udarao me je i stolicom po leđima. Pekao me je peglom dok sam bila savijena, samo sam se trzala na svaki njen dodir. Podizao mi je rukave da me opeče po koži. Kako sam se sagnula, vrat mi je bio otkriven, pa me je i tu pekao peglom - opisala je Ivana.

- Ubo me je najvećim kuhinjskim nožem u predelu natkolenice. Tražio je i motku po stanu da me njom bije. Govorio je: "Naći ću nešto da te premlatim!" Gazio me je, naizmenično po leđima i prstima, šutirao kad bi se savila da zaštitim zube i lice - ovo je samo deo potresnog svedočenja Ivane Filipović (23) koju je prošle godine brutalno pretukao dečko Đorđe Lacković (25) iz Klena kod Bogatića.

Ivana je put svedočila u Osnovnom sudu u Novom Sadu i to iz druge sobe i preko video linka jer nije smela da se nađe u istoj prostoriji sa Lackovićem koji ju je tukao, prenosi Blic.

Filipovićeva je rekla da je fizičko nasilje trpela dve godine, kao i da ju je bivši momak kobnog 12. marta prošle godine u Novom Sadu, tukao "svim šta je mogao da nađe u stanu". Ona je potvrdila svoj raniji iskaz koji je dala u Centru za socijalni rad nakon što je izašla iz bolnice.

Na pitanje odbrane kako je izgledao Lacković u trenutku napada, rekla je da je to ličilo na "napad histerije", te da je bio namršten, agresivan i besan.

- Nisam nikada izjavila da sam ja doprinela tome da me prebije. Tražio je i motku po stanu i govorio da će naći nešto da me premlati. Uzimao je sve stvari iz stana i sa njima me tukao. Gazio me je stalno, naizmenično po leđima i prstima, šutirao me je kada bih se savila u odbranbeni položaj da zaštitim zube i lice. Celom težinom tela me je gazio po leđima - rekla je Ivana.

Ona je opisivala mučke batine koje je dobila od mladića sa kojim se zabavljala i živela godinu i po dana.

- Udarao me je i stolicom po leđima. Pekao me je peglom dok sam bila savijena, samo sam se trzala na svaki njen dodir. Podizao mi je rukave da me opeče po koži. Kako sam se sagnula, vrat mi je bio otkriven, pa me je i tu pekao peglom – opisala je Ivana.

Filipovićeva je rekla da je nasilje od Lackovića počela da preživljava još 2017. godine i da ju je tada na radnom mestu "bockao šrafcigerom". Ona je rekla da ju je često ispitivao o bivšim momcima, a da bi se na kraju svake priče o njima naljutio, pa ju je nekoliko puta i ošamario. Ona je ispričala i da jeste pozajmila novac od jednog momka, da je blokirala njegov broj telefona i da je njena drugarica znala sve o tome.

Na dalja pitanja odbrane dodala je da više nema nikakav odnos sa svojim bivšim momkom i da danas živi u Šapcu.

Lacković je na sudu pokušao da postavi samo jedno pitanje svojoj Ivani, međutim, sudija mu to nije dozvolila. Blic prenosi da je Lacković pitao da li je Ivana povrede koje joj je naneo pokazala roditeljima.

Nakon Ivane svedočila je njena drugarica Ljubica, koja je kobnog dana prebijenu i teško povređenu devojku iskrala iz stana i odvela je u bolnicu. Ona je rekla da Lackovića poznaje sa folkolora koji su zajedno pohađali u rodnom kraju, dok je sa Ivanom išla u školu.

- Da ima probleme sa Đorđem saznala sam 2018. godine kada je došla u Novi Sad. Odlazila sam često kod njih u stan, ali samo onda kada bi Đorđe bio na poslu - rekla je ona.

Veštak je na suđenju ispričao da je Ivana tri dana nakon što je primljena na Institut u Sremskoj Kamenici doživela nove zdravstvene komplikacije zbog slomljenih rebara.

- Zbog prodora vazduha i krvi u grudnu duplju, dogodio se kolaps levog plućnog krila, zbog čega je morala biti operisana. Urađena joj je drenaža grudne duplje i zbog toga je i konstatovano da je zadobila teške telesne povrede opasne po život - rekao je veštak.

- Opekotina na vratu nastala je najverovatnije od rubnog dela ugrejane pegle, dok se na nadlaktici razaznaje da su opekline touglastog oblika, odnosno oblika pegle. Krvni podliv sa leve strane grudnog koša mogao je nastati kao posledica udarca zamahnutim stopalom - rekao je on.

Nadležni sudija odbio je predlog odbrane o ukidanju pritvora Lackoviću i glavni pretres je zakazala za 9. april.