POTRESNO! PRONAĐENE BELEŠKE ZLOSTAVLJANE DEVOJČICE: Čika me je terao da ga mazim! DOKTOR MEDICINE iz Novog Sada već je bio osuđivan zbog PEDOFILIJE!

Šandor T. (66) sumnjiči se da je od 2018. više puta obljubio 12-godišnjakinju, a sve je otkriveno kada je ona u školskoj klupi zaboravila beleške koje je vodila.

Šandor T. (66), poznati primarijus doktor sudske medicine iz Novog Sada, koji je preksinoć uhapšen, dve godine je seksualno zlostavljao devojčicu (12), a slučaj je otkriven kada je žrtva zaboravila svoj dnevnik u školi, saznaje Kurir.

Prema rečima našeg izvora, učenica šestog razreda jedne novosadske škole nedavno je u klupi ostavila svesku, u kojoj je zapisivala strahotu kroz koju je prolazila. Dnevnik je pronašla njena drugarica iz razreda i iz radoznalosti je pročitala nekoliko stranica, a kada je shvatila šta se dešava njenoj drugarici, svesku je predala nastavnicima.

„Voleo da ga dodiruje“

- Žrtva je vodila dnevnik od 2018. i tu je zapisivala sve što je radila tokom dana. Između ostalog, pisala je i o „čika Šandoru“. Sudeći po njenim beleškama, ona je više puta odlazila kod uhapšenog primarijusa, koji ju je seksualno zlostavljao, a za to joj je davao i novac - kaže naš izvor iz istrage i nastavlja:

- Dete je, pored ostalog, zapisalo i „da joj je čika Šandor govorio da mu dodiruje i mazi polni organ“. Pisala je „da je to radila jer je on govorio da to baš voli, a posle toga joj je davao po 2.000-3.000 dinara“. Takođe, navela je i „da on nju nije pipkao po telu“.

Kako kaže naš sagovornik, devojčica je napisala i da je osumnjičenom pedofilu jednom krišom uzela 5.000 dinara, a kada je on to saznao, jako ju je izgrdio.

- Navodno joj je rekao da to nije lepo i da sledeći put ne uzima sama, već da ga lepo pita - kaže izvor iz istrage.

Za užasni slučaj saznalo se 28. februara, kada je centar za socijalni rad prijavio Šandora T. policiji.

Osuđivan zbog pedofilije

- Pošto su profesori pročitali dnevnik učenice, obratili su se centru za socijalni rad. Odmah su počeli razgovori sa žrtvom, posle čega je usledilo hapšenje - kaže sagovornik.

Uhapšeni doktor sudske medicine odranije je poznat policiji zbog pedofilije. On je 2009. bio osuđen na uslovnu kaznu od godinu dana, sa rokom provere od pet godina, zbog obljube maloletnice.

- Kada je pre 11 godina bio osuđen za isto delo, nastavio je da radi na sudskoj medicini. Nije dobio otkaz, jedino što nije mogao da radi kao veštak u novosadskom sudu. Kada mu je istekla kazna, već 2013. počeo je da radi i kao veštak na suđenjima - kaže jedan kolega osumnjičenog i dodaje:

- Prošle godine je otišao u penziju. Uvek je bio čudan, pred nama je pričao da voli krupnije žene s velikim grudima, a kada bismo se okupili kod njega u vikendici, tamo smo znali da zatičemo male devojčice, koje nam je predstavljao kao komšijsku decu. Ne znam šta mu je i zbog čega to radi. Ima dobru ženu i dva sina. Posle one prve presude sinovi su se odselili u druge gradove, valjda zbog sramote. Ima i unučad.