Beograđanka je završila u Kliničkom centru u Ljubljani sa povredama vratnih pršljenova, posekotinama i podlivima na glavi.

Srpska striptizeta brutalno je pretučena u Slovenij. Beograđanka Snežana D. (48) otkrila je za beogradske medije da se našla na meti makroa koji vrbuje žene i tvrdi da je napadač najverovatnije Albanac, koji joj je šalom vezao vrat i pokušao da je zadavi!

Incident se dogodio 3. marta, oko pet ujutru, u Ljubljani, u zgradi gde je stanovala. Napadač je prethodno preko njenog sajta tražio striptiz za svoju žurku. Umesto da je sačeka ispred zgrade, kako je dogovoreno, on se ušunjao u hodnik i počeo besomučno da je udara pesnicama po glavi! Kada je pokušala da vrišti i dozove pomoć, zgrabio je šal, vezao joj ga oko vrata i pokušao da je zadavi!

Snežana je završila u Kliničkom centru u Ljubljani sa povredama vratnih pršljenova, posekotinama i podlivima na glavi. U bolnici je provela samo jedan dan i izašla je na ličnu odgovornost. Pozvala je brata da dođe po nju i vratila se u Beograd, a slovenačkoj policiji je prepustila da traga za napadačem.

- Hteo je da me unakazi i da me ubije! Ovo je već drugi put da me napadaju zato što radim samostalno. To su Albanci i Bosanci, koji silom vrbuju devojke da rade za njih. Prodaju ih i siluju, ali svi ćute o tome. Situacija je ozbiljna! Ne bih volela da ljudi čitaju ovo, kao trač, uz kafu. Ne poznajem napadača, ali je verovatno iz iste ekipe koja me je prvi put napala. U Sloveniju ću se vratiti samo da svedočim, jer ako mi se ovo dogodi ponovo, neću završiti živa! Treći put mogu samo da jave mojoj porodici da dođu po mene, jer sam mrtva! - kaže Beograđanka i tvrdi da trpi užasne bolove i da je u teškom psihičkom stanju.

- Bio je u nekoj trenerci, izgledao je kao klošar! Nije progovorio ni reč, ali po izgledu mislim da je Šiptar. U Sloveniji je navodno bezbedno, a evo šta sam doživela u Evropskoj uniji! Otišla sam zbog bolje zarade, a ne zato što nisam imala ’leba da jedem! Legalno sam radila svoj posao, a doživela sam da me napadne vaćaroš! U Beogradu sam pet godina radila u klubu Branke Blek Rouz i nikada se nije desilo da neko digne ruku na mene! Gazde klubova u Evropi ne vole iskusne žene kao što sam ja, jer ne mogu da manipulišu njima i da ih zavrću za lovu – kaže Srpkinja na kraju razgovora i ističe da neće odustati sve dok u Sloveniji ne istera pravdu do kraja.

Od striptiza kupila stan, auto i ugradila grudi Pretučena Beograđanka kaže da je od striptiza obezbedila sebi sve što je htela. - Dok sam radila kod Branke Blek Rouz kupila sam automobil i ugradila grudi, dok sam od novca zarađenog u Sloveniji kupila stan. Novac koji zarađujem ne dajem na drogu i sve držim na računu! Mlade i neiskusne devojke završe silovane i pokradene. Ja sam fakultetski obrazovana i ne dozvoljavam da me neko zloupotrebljava i potkrada - odlučno kaže Beograđanka.

Ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Snežanom koja nam je rekla da se sada bolje oseća.

- Hvala bogu, bolje sam. Čitala sam mučne komentare i ismevanje od strane nepismenih ljudi... Ne bih ja mogla ništa da objavim lažno, posebno ne iz Evropske unije. S*otovi ne znaju da sam provela dan na Urgentnom centru u Ljubljani. Policija je sve zabeležila, postoji i snimak kamere. Nisam iz besa prosula neku priču, a to što nekim ku*vetinama smeta istina jer žive pod pretnjom, nije moja stvar - rekla nam je.

Istakla je da postoje dokazi i nalazi iz bolnice.

- Nisam bila za transport, ali sam molila... Čekam poziv suda, zakon je na mojoj strani u EU. Ko ne zna, tako funkcioniše - rekla je Snežana i dodala:

Jeste rizičan posao i godinama ga radim svojim izborom, ali nije razlog da se lome kosti.

Snežana je rekla i da se zna ko radi ovakve stvari po Sloveniji.

- Klošari su oni preveliki, tako da nisu lomili tamo gde me hirurg operisao. Ipak treba mozga za te poteze, a ne samo pesnica. Jaka sam ja žena, samo je smrt jača, Bog čuva jake i ispravne! - rekla je ona za Pink.rs.