Zubar iz Novog Sada sa simptomima korone primao pacijente: Na respiratoru je, a sledi mu krivična prijava

Protiv zubara iz Novog Sada, koji je pod simptomima korona virusa lečio pacijente biće podneta krivična prijava, najavio je pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.

Kako je objasnio, zubar, koji se bavi privatnom praksom, jedan je od tri pacijenta koja se trenutno nalaze na respiratorima na Infektivnoj klinici KC Vojvodine.

Doktor Gojković je rekao da će protiv još jednog pacijenta, koji se leči na KC Vojvodine, biti podneta krivična prijava, ali nije precizirao o kome je reč, prenosi Javni servis.

- I to će biti ozbiljne krivične sankcija za dva pacijenta koja su primljena juče u KC Vojvodine, pogodovu pacijent koji se već nalazi na respiratoru, koji je obavljao privatnu stomatološku praksu i to jedno vreme, po našim saznanjima, čak i sa znakovima infekcije. Protiv takvih lično ću podneti krivične prijav - rekao je pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.

Podsetio je da je Krivičnim zakonom Republike Srbije regulisano da je, ukoliko se ne poštuje Zakon o zaraznim bolestima, kazna zatvora do tri godine, ukoliko nesavesnim ponašanjem nanesete teško delo u vezi sa prenošenjem infekcije drugim osobama do osam godina, a ukoliko to što ste uradili dovede do smrtnog ishoda druge osobe, kazna zatvora je do dvanaest godina.

Gojković je još jednom opomenuo zdravstvene radnike, koji još uvek ne shvataju koliko je situacija ozbiljna, da će država sve uraditi ono što je u vezi sa zakonskom procedurom.

- To nije ničiji hir, to je zakon i svi možete da pročitate tačku 249, tačku 259 Krivičnog zakonika vezanih za kažnjavanje onih koji ne poštuju Zakon o zaraznim bolestima - dodao je Gojković.

Na teritoriji Vojvodine ukupno je registrovano 36 obolelih od korona virusa, a njih 13 je hospitalizovano.