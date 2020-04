Aleksandar Kristijan Golubović danas je izašao na slobodu, pošto mu je istekla kazna od osam godina zatvora, na koju je bio osuđen zbog trgovine drogom.

Golubović je nekoliko puta podnosio molbe za uslovni otpust, pošto je na to stekao pravo posle dve trećine odslužene kazne, ali mu Viši sud nije izašao u susret i svoju robiju morao je da odsluži do poslednjeg dana. Njega je marica dopratila do pupme, a na autoputu se čak i fotografisao, pa to okačio na društvene mreže.

On je čak i na svom Fejsbuk profilu imao lajv uključenje kako se vozi na autoputu.

- Golubović je odslužio kaznu u potpunosti, nije imao skraćenje niti umanjenje ni jedan jedini dan - rekao je ranije za medije Kristijanov advokat Gvozden Grgur.

Golubović je bio uhapšen zbog organizovanja kriminalne grupe koja je trgovala heroinom od početka avgusta 2009. do 16. januara 2010., kada je uhapšen ispred Crkve svetog Marka u Beogradu.Policija je toga dana zaplenila 125 grama mešavine heroina i paracetamola, kao i jedan pištolj.

Pred sudom, Kristijan se branio da nije švercovao drogu iz Novog Pazara, već da je nabavljao ćevape i parfeme.

Oženio se i razveo u zatvoru

Tokom izdržavanja kazne u "Zabeli" Golubović se u septembru 2006. godine Golubović se venčao sa Suzanom Milojković.Šest godina kasnije na istu adresu mu je od supruge stigao i zahtev za razvod braka.

Sina priznao nakon 20 godina

Golubović se 2015. godine oženio drugi put - Ivanom Veljković i dobili su ćerku Veru zbog čega mu je odloženo izdržavanje kazne. Kristijan ima I sina Lazara, ali je ga je priznao tek 20 godina kasnije.

Jedna je majka

Poslednje godine za Kristijana nisu bile lake – dve godine nakon rođenja ćerke pisalo se da je pred razvodom, a u januaru prošle godine je izgubio majku Milanku Mimu Golubović.

Goluboviću je bilo dopušteno da prisustvuje sahrani majke na beogradskom groblju "Lešće".

Robijao više od 20 godina

Kristijan Golubović je više od decenije proveo iza rešetaka u zatvorima u Nemačkoj, Italiji, Grčkoj i drugim zemljama.Srbiji je po međunarodnim poternicama isporučivan dva puta - iz zatvora u Dizeldorfu 1993. godine i 2003. godine iz grčkog, gde je bio osuđen kao šef jugoslovenske mafijeu Atini.