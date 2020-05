"MAMA, NE PUŠTAJ ME, UBIĆE ME!" Potresna ispovest majke direktorke škole koju je ubio muž: Ne znam šta ću sad bez moje Branislave... (FOTO)

''Ne puštaj me mama, ubiće me!'' Te reči moje ćerke nikada neću zaboraviti - priča Olgica Gnjidić, majka Branislave (46) koju je u školskoj kancelariji upucao suprug Predrag Gnjidić (53) kog je dva dana ranije ostavila.

Gnjidić je u krvavi pir krenuo oko 9.30 sati tako što je prvo u prostorijama domara u školi našao Miroslava Bojića (56) školskog vozača s kojim je njegova supruga bila tajno u vezi. Njega je ubio hicima iz pištolja pred domarom, a onda se uputio u kancelariju svoje supruge, inače direktorke osnovne škole u Erdeviku.

Sekretarici je rekao da se skloni s puta jer on svoju ženu "mora da ubije". Ušao je u kancelariju i zapucao. Nakon toga izašao je iz škole, a policija, koja je odmah stigla na lice mesta, ga je uhapsila.

Nesrećna žena kroz suze kaže da je Branislavu u sredu do njene kuće u Erdeviku iz Šida dovezao stariji sin (22) jer se žestoko posvađala s mužem Predragom.

- Njegovo maltretiranje svih u porodici traje već duže vreme, a sve je počelo kada su mlađem unuku (16) utvrdili da boluje od šećerne bolesti. Predrag je postao patološki ljubomoran na sve. I na sinove i na Branislavu. Psihički ih je maltretirao i govorio kako posvećuju svu pažnju sinu i da je on zapostavljen - priča ova nesrećna žena koja živi na svega nekoliko stotina metara od mesta stravičnog zločina.

Kako kaže Predrag i Branislava su se svađali i oko novca.

- Isticao je kako ima veću platu od Branislave i da bez njega ne bi mogla porodica da opstane. Sve je kulminiralo pre dve godine kada je Branislava postala direktorka škole i dobila veću platu od njega. Od tada nije prestao sa psihičkim maltretiranjem - kaže ona i dodaje da je njena ćerka, iako je bila udata, započela vezu sa Bojićem, inače školskim vozačem.

- Branislava je u školi upoznala Miroslava i upustila se sa njim u vezu, valjda tražeći izlaz. Međutim, vidite kakva se desila tragedija. Ovakvo nešto se ne pamti u Erdeviku i okolini - priča Olgica skrhana bolom.

Ona ističe da je Branislava nameravala da ostane kod nje, ali da je Predrag insistirao da mu se vrati.

Predrag je samo dan pre zločina bio kod nje i molio je da se pomire, međutim ona je to odbila.

- Zvao je telefonom, slao poruke i juče je bio i govorio joj: "Mila moja, vrati se, oprostiću ti sve, promeniću se..." Branislava mu je samo rekla da to nije on, da nikada nije tako ''medenio''. On je hteo da je povede kući i tada mi je rekla: ''Ne puštaj me mama, ubiće me!'' Bilo mi je dosta svega i nisam mogla više to da gledam pa sam rekla Peđi: "Dosta je sada. Branislava ostaje ovde, pa se čujte za nedelju - dve kada malo ohladite glave pa se lepo dogovorite" - kaže ona i dodaje da je Predrag nakon toga otišao kući, ali da ju je potom ponovo zvao i molio da mu se vrati.

- Rekao je i da je išao kod doktora da traži nešto da mu da za smirenje ali da nije smeo da uzme jer bi mu to ušlo u lekarski karton, a to ne sme zato što je bio lovočuvar u Moroviću. Branislava nije pristala da mu se vrati i otišla je na posao, a on je izgleda odmah krenuo iz Šida za Erdevik i ubio ih je oboje - kaže kroz suze nesrećna žena.

Predrag i Branislava imaju dva sina.

- Ne znam šta ću sada bez moje Branislave. Ne znam ni šta će deca. Moramo biti jaki, barem ja zbog unuka - hrabro kaže Olgica.