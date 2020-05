DVOSTRUKI ŽIVOT NAPADAČA SA VRAČARA! Kavački klan angažovao je KONOBARA za LIKVIDACIJU - Njegova reči su za sve i dalje MISTERIJA!

Miloš Miljanović (33), koji je uhapšen posle pokušaja trostrukog ubistva 11. maja u jednom kafiću na Vračaru u centru Beograda, na društvenim mrežama predstavljao se kao Miloš Bullet, što u prevodu sa engleskog znači Miloš Metak!

U opisu na Fejsbuku osumnjičeni državljanin Crne Gore napisao je da je radio u diskoteci „La bamba“, koja se nalazi u Igalu, ali njegovi poznanici iz Herceg Novog kažu da je, koliko znaju, pre nego što je uhapšen u centru Beograda radio kao konobar u kafiću, koji je u sklopu hotelsko-bolničkog kompleksa Institut „Dr Simo Milošević“ u Igalu.

- U sekundi se život okrene i put ti više nije isti - jedna je od objava koje je Miloš Metak Miljanović objavio na svom Instagram profilu.

Nije opasan kriminalac

Miljanovićevi poznanici iz Crne Gore, koji nisu želeli da im se ime objavljuje, kažu da niko ne može da poveruje da je on na snimku iz kafića, na kom se vidi kako ulazi u lokal u nameri da ubije ljude koji su sedeli za jednim od stolova.

- U potpunom smo šoku. Nismo mogli da poverujemo čak ni kada je policija objavila da je to Miloš, jer nije on nikakav opasni kriminalac. Zbog čega je to uradio, samo on zna. Ni porodica mu nije iz kriminalnog miljea, pa brat mu čak radi kao komunalni policajac u Crnoj Gori - kaže sagovornik Kurira.

Meta napada

Uhapšeni crnogorski državljanin tereti se za pokušaj ubistva tri osobe u bašti lokala u centru grada. Navodno, meta je trebalo da mu bude Miloš Nilović Runjo, koji važi za osobu blisku škaljarskom klanu. On je javnosti postao poznat 2017, kada je uhapšen u restoranu „Durmitor“, a postupak protiv njega za nezakonito nošenje pištolja, koji je policija tada pronašla kod njega, i dalje je u toku.

Branio se ćutanjem

Podsetimo, Miloš Miljanović sumnjiči se da je maskiran, sa automatskim oružjem, uleteo u baštu lokala, u kom je sa prijateljima sedeo Nikšićanin Miloš Nilović Runjo, za kog istražitelji tvrde da je blizak škaljarskom klanu. Grupa muškaraca, kako se vidi na snimku sa sigurnosnih kamera, primetila je Miljanovića čim je zakoračio u baštu i pukom srećom uspeli su da izbegnu smrt pošto su pobegli u kancelariju u unutrašnjosti lokala i tamo se zaključali.

Policija je napadača uhapsila nekoliko sati kasnije u iznajmljenom stanu, u kom su pronađeni oružje, silikonska maska, kao i garderoba koju je nosio.

ISTINA JE MNOGO GORA Miloš Bullet Miljanović bio je aktivan na društvenim mrežama Fejsbuk i Instagram, a sa pratiocima je delio fotografije, poruke, kao i rep pesme o kriminalu. - Ne verujte svemu što ste čuli o meni, istina je mnogo gora - podelio je u jednoj poruci na Fejsu, dok u drugoj piše: - Što me život više lomi, ja sve više jačam. Ja se ne predajem. Ja se borim.

- Na saslušanju nije želeo da kaže ni reč o događaju i odlučio je da se brani ćutanjem, posle čega mu je određen pritvor do 30 dana. Miljanović je istražiteljima rekao samo da je uplašen za svoju bezbednost - kaže izvor Kurira.

Navodno, istražitelji veruju da je osumnjičenog angažovao kavački klan, koji je godinama u sukobu sa škaljarskim klanom, da izvrši likvidaciju, a proverava se i da li je kobnog dana u bašti kafića imao pomagača.