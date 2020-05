Operativna akcija "Kristal" u oviru koje je uhapšeno više desetina osoba zbog prostitucije, trgovanja narkoticima i posedovanja oružja uzdrmala je ceo region, a među uhapšenim osobama bila je i starleta Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana Ajfon, ali i jedan od najboljih fudbalsikih sudija u Evropi, slovenac Slavko Vinčić.

Stevan Đokoć, predsednik Centra za bezbednost, istragu i odbrane DB-a rekao je da su se ovakva dešavanja pre korone, maltene dešavala svakog vikenda.

-Ovde se podigla malo veća prašina i malo se više priča o toj prostituciji koja praktično nije ni dokazana, niti će se možda i dokazati u postupku- rekao je Đokić za Pink.

-Njoj treba da se dokaže posredovanje u prostituciji, a to je zaista teško - kaže on, dodajući da je to moguće, ali da tu mora da postoji dosta svedoka.

Kako objašnjava, policija tu mora da izvede dokazne radnje, odnosno da tužilaštvo izvede svoju istragu.

-Smatram da tu nema ništa, dok tužilaštvo ne podnese optužnicu, sem ilegalnog prelaska u drugu državu ili krijumčarenje ljudi ukoliko se i to dokaže - kaže Đokić.

Kako smatra, ovde treba staviti akcenat na lica koja su privedena u toj vili, a od pre su poznata policiji.

-Policija je dobro odradila posao, jer je uhapsila ekipu ljudi koji su iz kriminogene sredine - naglasio je on.

Dejan Nestorović, direktor NVO "Sigurna pozicija" podsetio je da su takvi slučajevi bili i ranije.

-Ovo što se desilo u pograničnom delu Bjeljine je za očekivati - rekao je Nestorović.

Kako je rekao, on poznaje Tijanu Maksimović i dodao je da je ona jedna veoma fina i pristojna devojka, što se, njenog privatnog života tiče.

On se složio sa Đokićem da je prostituciju jako teško dokazati.

-Prostitucija je dokaziva, samo onog trenutka kada se dođe do primopredaje novca - istakao je on i zapitao se ko garantuje da one na tom dešavanju nisu bile samo na nekoj žurci.

Đokić je dodao da sama prostitucija kao prostitucija nije krivično delo, već prekršajno.