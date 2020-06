VREME I NAČIN NA KOJI SE POZNATA DOKTORKA UBILA UKAZUJU NA OVO Dva puta ZARIVEN nož u srce idu u prilog ovim tvrdnjama!

Njena smrt potresla je i ostavila u neverici sve one koji su je poznavali.

Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je obdukciju tela dr Violete S.A. koja je prema prvim saznanjima sebi oduzela život zarivši dva puta nož u srce.

Tužilaštvo traži da se uradi i toksikološki nalaz, kako bi se utvrdilo da li je doktorka uoči samoubistva konzumirala neke lekove ili alkohol.

Vest o smrti poznatog plastičnog hirurga uznemirila je njene najbliže i poznanike, posebno zbog načina na koji je digla ruku na sebe. Psihijatri su saglasni da je reč o ritualnom samoubistvu, kojim je najverovatnije želela da pošalje poruku.

- Samoubice obično čekaju da se osame, pa onda sebi oduzmu život, najčešće velikom dozom tableta, skokom sa prozora, vešanjem ili sečenjem vena. Međutim, ona se na čin samoubistva odlučila dok su, kako su preneli mediji, u stanu bili i suprug i sin, tako da sam uveren da je najverovatnije htela da poruči: "Ubiću se, pa ćete me voleti" - kaže jedan ugledni beogradski psihijatar.

Tek kad su se zabrinuli što Violeta dugo ne izlazi iz kupatila, njen suprug i sin provalili su vrata i zatekli je mrtvu.

Oproštajne poruke: Tužni smo što ti nismo pomogli Od trenutka kad se pročulo za tužnu vest na društvenim mrežama osvanule su brojne poruke oproštaja od poznate doktorke. - Sarađivali smo više od decenije, pomogla si mnogim našim ženama, tužna sam što mi nismo tebi. Ako ti je duša lepa kao što si ti bila, onda te je bog uzeo kao anđela. Niko ne zna kakve tuge čovek nosi duboko u sebi - ređali su se komentari. - I meni je bila čast i zadovoljstvo poznavati Vas, Violeta! Strašna tragedija. Predivna, snažna osoba, puna energije i entuzijazma. Za mene neverovatno. Kakva je to legenda od žene bila - samo su neki od komentara. Od doktorke su se oprostile i kolege iz Rumunskog udruženja plastičnih hirurga.

Sagovornik objašnjava da se najveći broj samoubistava događa u ranim jutranjim satima, dok se ugledna doktorka ubila već kad je dan prilično odmakao:

- Mnoge samoubice se u trenutku predomisle, međutim, sudeći po načinu na koji je ona sebi oduzela život, sve ukazuje na to da je bila čvrsto rešena da to učini i to kada je porodica bila na okupu. U prilog čvrste rešenosti govori i činjenica da je dva puta sebi zabila nož u srce, za šta je potrebna ogromna fizička snaga.

POZNATI U SUZAMA Bila je žena zmaj, pamtićemo njena velika dela Nemanja Velikić, voditelj i autor - Nažalost, mislim da samo ona zna razlog. Upoznali smo se pre mnogo godina preko zajedničke prijateljice i sarađivali smo nebrojeno puta. Čuli smo se poslednji put za njen rođendan, dogovarali zajedničko viđanje sa našom drugaricom. Iskreno, teško mi je da poverujem da je takva žena uzela nož u ruke. Neće mi nikada izaći iz glave naša kafa u Budvi, kada je došla iz svoje vikendice sa suprugom samo da bi sa nama popila kafu. Stevan Radivojević, estradni frizer - Bio sam Violoetin pacijent. Ona je pre svega bila divan čovek i moja dobra prijateljica. Uvek nasmejana, vedra i svoja. Vanvremenski doktor. Neka počiva u miru, uvek ću je se sećati. Goga Sekulić, pevačica - Naježila sam se kad sam čula! Dugo je nisam videla, ali sam u šoku i mnogo mi je žao. Bila je dobar lekar i lepa žena. Olivera Jovićević, novinarka - Poznavala sam se. Jedne godine je dobila nagradu "Žena zmaj među poslovnim ženama Srbije" i to je ono što najviše govori o njoj - bila je zmaj u svakom smislu. Nismo se videle godinama, ali pozanjem celu porodicu i izražavam najdublje saučešće suprugu i sinu.

Samoubistvo čuvene doktorke, u čijoj ordinaciji su se ulepšavale mnoge ličnosti srpskog džet-seta, izazvalo je nevericu i šok, jer je za mnoge bila oličenje zadovoljne i uspešne žene, koja je uz to bila veliki stručnjak u svojoj profesiji.

Doktorka je bila vlasnica poznate privatne bolnice i priznati stručnjak u oblasti plastične i rekonstruktivne hirurgije, kojom se bavila 20 godina. Njeno telo pronađeno je u kupatilu porodičnog stana u Ulici kralja Milutina u Beogradu.