JEZIVO! UJAK NAPIO I SILOVAO GLUVONEMOG DEČAKA (9) - Roditelji pokušali da prikriju zločin?!

Policija je uhapsila A. J. (30) zbog sumnje da je 15. juna odveo na rođendansku žurku maloletnog rođaka, terao ga da pije alkohol i obljubio ga.

A. P. (30) iz Sremskih Karlovaca uhapšen je zbog sumnje da je 15. juna odveo na žurku sina (9) svoje sestre, dao mu da pije alkohol i seksualno ga zlostavljao! Podsetimo, nezapamćeni slučaj silovanja mališana, koji je gluvonem, otkriven je 15. juna, kada ga je majka odvela kod lekara, jer se nije osećao dobro i žalio se na bolove u stomaku.

DNK analiza

- Lekarskim pregledom je utvrđeno da dete ima povrede, koje ukazuju na to da je silovan. Lekari su obavestili policiju i pokrenuta je istraga. Dečak, koji je sposoban da komunicira, odmah je ispričao da ga je ujak odveo na rođendansku zabavu, gde ga je terao da pije alkohol i obljubio ga. Dete je detaljno opisalo strahotu kroz koju je prošlo. Odmah je od osumnjičenog uzet DNK na analizu i rezultati su pokazali da je dečak govorio istinu - kaže izvor Kurira.

Kako saznajemo, osumnjičeni A. P. i dečak su u rodbinskim odonosi, tačnije dečakova majka i osumnjičeni su brat i sestra.

- A. P. je dečaka odveo na žurku, a kući ga je vratio u četiri sata ujutru. Dete je leglo da spava, a sutradan dugo nije ustajalo iz kreveta iako je bilo budno. Takođe, odeća u kojoj je on bio te večeri bila je umazana krvlju. Navodno, roditelji dečaka su bacili tu garderobu, pokušavajući da prikriju šta se dogodilo. Međutim, majka se zabrinula kada joj se sin požalio na jake bolove i odlučila je da ga ipak odvede kod lekara - pričaju poznanici ove porodice i dodaju da je mališan nekoliko dana proveo u bolnici.

Dečak na sigurnom Smešten kod hranitelja Kako saznajemo, pošto su dečaku sanirane fizičke povrede, bio je prebačen u Sigurnu kuću. - Tamo je bio nekoliko dana, a sada je smešten u hraniteljsku porodicu. I druga deca iz ove porodice su izmeštena kod hranitelja. Inače, kada su radnici Centra za socijalni rad došli u porodicu, otac napastvovanog dečaka je pretio da će poubijati svu svoju decu, ako mu odvedu sina. Međutim, procenjeno je da nema uslova da deca ostanu sa roditeljima - kaže izvor.

Poznanici kažu da su zgroženi onim što se dogodilo.

I uhapšeni bio žrtva

- Ne možemo da verujemo da je A. P. to uradio dečaku, a i sam je otac. Naročito zbog toga što se priča da je i sam A. P. bio žrtva seksualnog zlostavljanja. Njega je navodno, dok je bio dečak, otac maltretirao i silovao, ali su u porodici to prikrivali i nisu obavestili policiju, niti Centar za socijalni rad. Otac od A. P. je umro pre nekoliko godina. Ipak, bez obzira na sve, to nije opravdanje za ovo što je uradio. Inače, cela ta familija ima čudno ponašanje i poremećene odnose - pričaju poznanici i dodaju da porodica žrtve živi u lošim uslovima.

- Mališan je živeo sa majkom i ocem, koji je dve godine robijao zbog nasilja u porodici. Tukao je svoju ženu, ali kada je kaznu odslužio i izašao na slobodu, vratio se kod njih da živi - kaže izvor.