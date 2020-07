Glumac Bane Vidaković izneo odbranu: Diler mi dao pare da mu pravim društvo!

Glumac Branko Vidaković (61), koji je uhapšen u subotu u Beogradu zbog sumnje da je neovlašćeno proizvodio i stavljao u promet drogu, na saslušanju je tvrdio da nije diler, već da se tog dana našao u kolima muzičara Iije M., jer ga je on platio da mu pravi društvo!

Poznati "kursadžija" izjavio da je pristao da za novac sa Ilijom M. ide na drugi kraj grada, iako je znao da on diluje.

Heroin u maski

Podsetimo, policija je pre tri dana zaustavila auto u kom su bili glumac i njegov prijatelj. Kada je shvatio da će biti otkriveni, Ilija M. pokušao je da pobegne i tada je udario u drugi automobil. Tokom pretresa, nađeno je više od 30 grama heroina, a muzičar je drogu pokušao navodno da sakrije u svojoj hirurškoj maski.Poznati glumac, prema rečima izvora, potvrdio je da svakodnevno konzumira heroin, kao i da ga je nabavljao od Ilije M.

- Ispričao je da se poznaju dugo, jer je drugi osumnjičeni muzičar. Rekao je da je Ilija dolazio kod njega u iznajmljenu kuću i da je doneo vagice, koje je policija tu i našla, da bi merio drogu koju mu je davao da koristi - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Bane je rekao: "Drogu koristim svakodnevno, moja je, ali nisam je prodavao" - kaže izvor.

Kako saznajemo, tokom kratkog saslušanja, Vidaković je molio da mu ne bude određen pritvor, "jer ima posla".

- Počeo sam da snimam seriju i moram da se pojavim na snimanju. To mi je mnogo važno, u lošoj sam materijalnoj situaciji, treba mi da zaradim - rekao je navodno.

Više tužilaštvo Vidakovića i Iliju M. tereti da su zajedno neovlašćeno proizvodili i stavljali u promet drogu.

- Sudija za prethodni postupak odredio je pritvor Iliji M. kako ne bi ponovio krivično delo - potvrđeno je iz Višeg suda. U saopštenju suda navodi se i da za Vidakovića tužilaštvo nije predložilo određivanje pritvora. - Vidaković je osuđivan i ranije - dodaje izvor.

Živ sam i zdrav

Glumac je juče za Kurir kratko rekao da je živ i zdrav, ali da ne želi dalje da komentariše. Međutim, na Fejsbuku je napisao "da je u pitanju nameštaljka". - Deca su mi, bogu hvala, dovoljno velika i znaju sve o tati šta valja i šta ne valja. Tako da se nisam čak ni mnogo iznervirao - napisao je Vidaković.

Reakcije Saša Pantić, tvorac "Kursadžija" Verujem da to nije uradio - Baneta znam dugo kao velikog protivnika dilovanja i verujem da to nije uradio. On je vrhunski glumac i veliki čovek. Poverio bih mu svoju decu da ih vodi na more koliko mu verujem, pod uslovom da ima para.

Jelena Tinska, glumica i balerina Bane je profesionalac - Veoma volim Baneta Vidakovića, s njim sam radila nekoliko puta. Snimali smo film u Pragu, igrali u pozorištu zajedno, skoro mi je bio gost u emisiji. On nikada nije došao na snimanje ili na predstavu pod dejstvom bilo čega. Profesionalac je. Šta nekoga boli k**** da li on konzumira drogu ako time ne ugrožava nikog.