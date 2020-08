HADŽIĆ IZBEGAO SMRT U ATINI, PA UBIJEN NA KRFU! Novi detalji rata crnogorskih klanova koji besni i na ulicama Grčke

Damir Hadžić (46), koji je sa Alanom Kožarom (43) ubijen na Krfu 23. jula, do januara ove godine skrivao se s jednim od vođa škaljarskog klana Igorom Dedovićem, koji je početkom godine likvidiran u Atini!

Policija je, kako otkrivaju grčki mediji, u stanovima koje su pre ubistva koristili Dedović i Stevan Stamatović pronašla i Hadžićeve tragove!

- Posle likvidacije vođe „škaljaraca“ u Atini policija je pronašla čak pet luksuznih stanova koje su koristili Dedović i Stamatović i tada su pronađeni tragovi drugih osoba, koje su tu najverovatnije boravile s njima.

Posle likvidacije Hadžića i Kožara na Krfu, tragovi su upoređeni i sa sigurnošću se može reći da je u tim stanovima boravio i Hadžić - otkrio je izvor grčkih medija.

Istražitelji još uvek pokušavaju da otkriju da li je u danu kada su Dedović i Stamatović likvidirani u predgrađu Vari Hadžić bio u Atini.

- Nema sumnje da je bio u kontaktu s njima do poslednjeg trenutka, ali se još uvek sa sigurnošću ne zna da li je u vreme ubistva bio u Atini, kao i gde se kretao posle brutalne likvidacije u restoranu. Sumnja se da je boravio na relaciji Mikonos-Krf, grčkih ostrva. Sa sigurnošću se može reći da je vilu na Krfu iznajmio krajem juna i to na period od tri meseca - preneli su oni.

Prema informacijama bezbednosnih službi, Hadžić je važio za čoveka od poverenja Igora Dedovića i navodno su bili u izuzetno bliskim odnosima. Njegovo ime, podsetimo, poslednji put se pominjalo posle pokušaja ubistva vođe kavačkog klana Radoja Zvicera u Ukrajini. Istražitelji iz te zemlje navodno su sumnjali da je likvidaciju on organizovao.

LIKVIDACIJA U RESTORANU Krvava osveta suparničkog klana Igor Dedović, koji je navodno bio označen kao jedan od vođa škaljarskog klana, i njegov bliski saradnik Stevan Stamatović ubijeni su u januaru ove godine u restoranu u predgrađu Atine dok su sa suprugama i decom večerali. Naočigled članova porodica i brojnih gostiju, grupa muškaraca obučenih u crno ušla je u restoran, prišla njihovom stolu i otvorila vatru. Nisu marili ni za svedoke, a ni za kamere koje su snimile likvidaciju. - Spekulisalo se da su ubijeni pred porodicama jer je samo dva dana ranije, pred decom, u Beogradu likvidiran kum „kavčana“ Radoja Zvicera, Kotoranin Marko Vuković. Najverovatnije, od te večeri ubice su nastavile potragu za njihovim saradnicima - tvrdi sagovornik Kurira upoznat s dešavanjima.

Najverovatnije, koristili su oružje s prigušivačem, jer niko nije čuo pucnjavu, a sve se odigralo za nekoliko sekundi, jer ubijeni nisu stigli čak ni da upotrebe oružje koje su imali u automobilu. Tela dvojice ubijenih u vozilu pronašao je maser, koji je došao na zakazani termin za masažu u vili - preneli su izvori grčkih medija. Istražitelji veruju da su Hadžića i Kožara, kao i nekoliko meseci ranije Dedovića i Stamatovića, ubili profesionalci.

- Još uvek je misterija da li su posle surove likvidacije ubice uspele da napuste Krf ili su se pritajile. Ukoliko su organizovali bekstvo unapred, morali su da pobegnu morskim putem, pa se veruje da su za to koristili gliser do obale Epira ili Albanije, a ne isključuje se mogućnost ni da su se brzim plovilom dovezli do obale Crne Gore - otkrili su oni.