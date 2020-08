SKOČILA JE DA BI SPASLA SINA! Potresna ispovest supruga Aleksandre Tomić koja je sa terase pala sa detetom

Moj i Aleksandrin sin Teodor je u veštačkoj komi, ugrožen je životno i dalje, ali lekari tvrde da njegovo stanje ide nabolje i ja želim da verujem u to da će se oporaviti i biti dobro.

- Znam da Aleksandra nije htela da usmrti sebe i naše dete, koje je volela više od života. Siguran sam da je, ono što je uradila, učinila samo da spase našeg Tea - kaže Nikola Tomić, čiji su supruga Aleksandra (29) i trogodišnji sin Teodor, prošlog petka, pali sa šestog sprata terase porodičnog stana u Karađorđevoj ulici, u centru Lazarevca.

Aleksandra je, nažalost, od zadobijenih povreda odmah preminula, dok je Teodor, sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar, gde je hitno operisan.

- Teo je sada na Dečjoj klinici. Zbog celokupnog stanja, korone i kako ne bi došlo do neke zaraze i komplikacija, još ga nisam video. Rečeno mi je da do daljeg to nije moguće i da ga obilazi samo lekarsko osoblje. Ipak, zovem svakog dana telefonom po nekoliko puta i raspitujem se -priča Nikola.

O samoj nesreći Nikola kaže da ne zna gotovo ništa i da samo naslućuje pravu istinu i čeka zavnični izveštaj policije i tužilaštva.

- U četvrtak uveče uspavali smo Tea i do kasno smo pričali. Kad više nisam mogao da izdržim, otišao sam da spavam, jer sam bio preumoran od posla - objašnjava Nikola.

Jaka lupnjava na vratima od stana probudila ga je sutradan izjutra. Otvorio je vrata i ugledao nekoliko naoružanih policajaca, koji su tražili da im pokaže gde se nalazi terasa.

- Pokazao sam im i ne sluteći zašto me tako nešto pitaju i šta traže. Onda su mi saopštili šta se desilo. Nisam mogao da verujem i u šoku, samo sam seo. Onda sam video da na stolu stoji šoljica sa ispijenom kafom, a da je u sudoperi tanjirić od hrane. Znao sam da je, verovatno, Aleksandra ustala ranije, popila kafu i nahranila Tea - kaže Nikola.

Nikola kaže da ne zna šta se tačno moglo dogoditi nakon ustaljenog jutarnjeg obreda u njihovoj kući, ali da može samo da pretpostavlja.

- Verujem da je Alekasandra, pošto je popila kafu i nahranila Tea, uključila TV. Verovatno je rekla sinu da gleda crtaće, jer je na TV ostao upamćen jedan od njih, a da je ona otišla da se, na brzinu, istušira. Nije slutila da će, možda, Teo otići na terasu... - dodaje Nikola.

Kaže da je mališan, svojevremeno, možda u dva-tri navrata, kao i svako dete, voleo da se penje na stolicu i naginje preko terase, kako bi video šta se dole događa. Ali, zbog takvih stvari bio je ukoren i to više nije radio.

- Ne želim da nagađam, ali sumnjam da je iskoristio momenat dok je Aleksandra bila u kupatilu, otvorio vrata i otišao na terasu. Verovatno je dovukao stolicu do ograde, popeo se i krenuo preko. Mislim da je, u tom trenutku, Aleksandra izašla iz kupatila i videvši šta se događa, poletela da ga uhvati. Nažalost, oboje su pali. Ona je sve učinila da, kao najpožrtvovanija majka što je i bila spase Tea, pa je čak, držeći dete u naručju, pala na leđa, svesna da će tako samo ona stradati - uveren je Nikola.