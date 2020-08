OBRT U SLUČAJU UHAPŠENE BEOGRADSKE PROFESORKE! ŽRTVA SPLETA OKOLNOSTI - našla se na pogrešnom mestu u pogrešno vreme? Ovo su svi detalji!

Vest da je pogranična policija Bosne i Hercegovine na prelazu uhapsila N. Š. (44) zbog trgovine narkoticima ima drugu stranu, navodi svedok događaja B. M.

Očevidac hapšenja, B. M. prijatelj N. Š. navodi da je sa profesorkom želeo da poseti Andrićgrad.

- Tog dana smo se vraćali sa Šarganske osmice. Uputili smo se prema Višegradu, kako bi tamo videli Andrićgrad - započinje razgovor naš sagovornik.

On kaže da su kontrolu prošli bez ikakvih problema, ali su ih zaustavili na bosanskoj granici gde su im tražene lične karte.

- Lična karta je zasijala crveno, što znači da je osoba tražena. Za njom nije raspisana Interpolova poternica, već verovarno postoji neki dokument da je tražena da bude saslušana. Prošli smo ceo svet i nigde nismo imali takav problem, osim ovde - ističe B. M., a potom navodi da je policija njegovoj saputnici rekla da napusti kola.

- Mojoj prijateljici su kazali da napusti vozilo i suočili je sa poternicom. Izašla je, čuo sam da je govorila: "Ništa mi nije jasno, ovo mora da je neka zabuna".

On kaže da je policija pregledala auto i njih, ali da nisu našli bilo šta protivzakonito.

- Mene su detaljno pregledali, a potom rekli da je sve u redu, obzirom da kod sebe nisam imao ništa. Vratili su mi ličnu kartu i to je to. Policija je bila korektna. - kaže prijatelj sa kojim je putovala N. Š.On dodaje i to da je posetio i Konzulat u kome su sasvim korektno postupili i predočili mu šta mu je dalje činiti, ali i da je profesorka "žrtva" nesrećnih okolnosti.

- Ona se našla na pogrešnom mestu u pogrešno vreme. Sada je jedini problem, taj, što zbog korone njen advokat ne može da je poseti kako bi potpisao ovlašćenje. Nadam se da će moja prijateljica u narednim danima otići u Francusku - priča B. M.

Sagovornik kaže da N.Š. nagađa zbog čega je došla u ovu situaciju.

- Ona zna, šta je verovatan uzrok ovome, a to je kupovina karte preko Interneta i to će da se ispravi. U svakom slučaju sa drogom nema veze. Ona niti pije niti puši, nikada nije ni osuđivana, a kamoli privođena - zaključuje B. M

On svedoči da je prijatelj sa N. Š. gotovo deceniju i da zna da je u životu kao i u svom poslu bila uzorna.

- Ona je razredni starešina u jednoj beogradskoj školi u kojoj su u toku sa problemom - kaže B. M.

- Toliko dobro je poznajem da bi mi promaklo bilo šta što je porok, a ni ja sa takvom osobom ne bih imao šta da tražim. I, istina je da svi koji je poznaju, o njoj mogu isto da govore kao ja, zato su u neverici šta se događa.