EKSPLOZIJA DŽIPA RAZNELA STRAHINJU: Iako su mu obe noge bile OTKINUTE, bio je svestan i pričao je - Uplakana majka pokušala da mu priđe (FOTO)

Strahinja Stojanović (30), koji se dovodi u vezu sa ubistvom beogradskog advokata Dragoslava Miše Ognjanovića, ubijen je juče oko podneva na Novom Beogradu u eksploziji bombe koja je bila podmetnuta pod njegov automobil BMW X5.

U stravičnoj eksploziji, koja se desila u Ulici omladinskih brigada, Stojanović je navodno ostao bez obe noge i lekari su se nekoliko sati borili za njegov život, ali je preminuo u Urgentnom centru.

Kolumbijka Sonja S. G. (45), koja je bila suvozač u Stojanovićevom džipu, prošla je s lakšim povredama.

Pričao s lekarima

- Eksplozija je bila strahovita, bilo je dosta automobila u to vreme u blizini zapaljenog džipa i pravo je čudo što nije bilo stradalih. Mladić je bio u vozilu, praktično su mu obe noge bile otkinute, delovalo je kao da mu je ceo donji deo tela raznet. Međutim, iako je imao strahovite povrede, on je pričao s lekarima Hitne pomoći. Pre nego što su ga stavili u kola i odvezli, na mesto zločina je došla i njegova majka, dozivala je sina i plakala, pokušavala da dođe do njega, jedva su je policajci zadržali - priča očevidac i dodaje da je žena koja je bila u automobilu imala samo posekotine od stakla i da je mrmljala nešto na stranom jeziku.

Delovi automobila leteli su usled eksplozije i nekoliko desetina metara, a automobil se zaustavio nedaleko od autobuske stanice.

- Sumnja se da je eksplozivna naprava velike razorne moći bila postavljena ispod automobila, i to ispod sedišta vozača, i da je aktivirana daljinski dok je bio u pokretu. Naime, BMW je nekoliko trenutaka pre nego što je bomba eksplodirala izašao iz garaže. Atentator je verovatno bio u blizini i čekao da bude siguran da je Stojanović u automobilu - kaže sagovornik upoznat sa slučajem i dodaje da policija obilazi sve zgrade u blizini kako bi došla do nekog video-nadzora koji bi mogao da im pomogne u istrazi.

Preživeo prvi napad

Podsetimo, Stojanović je bio žrtva bombaškog napada i u avgustu 2018, kada je njegov automobil eksplodirao u naselju Galenika. U trenutku eksplozije Stojanović nije bio u automobilu jer se vratio u stan po mobilni telefon. Teške povrede je tada zadobila bivša mis Marbelje Olas Bilbao Gonzales (20), koja je posle oporavka na društvenim mrežama objavila da se udala za Stojanovića.

Navodno, Stojanović je dugo boravio u Španiji jer se spekulisalo da je obuhvaćen istragom koja se vodi zbog ubistva beogradskog advokata Dragoslava Miše Ognjanovića u avgustu prošle godine i da se sumnja da je u zločinu on učestvovao.

Kako saznajemo, veruje se da je poslednjih šest meseci boravio u Srbiji, jer je tada zabeležen ulazak Kolumbijke u našu državu.

- Sumnja se da je Stojanović učestvovao u likvidaciji advokata i da je Ognjanovića pratio pre ubistva. Zbog toga, veruje se da je njegova likvidacija nastavak obračuna između dve kriminalne grupe iz Crne Gore - kaže izvor Kurira i objašnjava da je Ognjanović bio branilac Luke Bojovića i zastupnik porodice Bojović tokom suđenja za ubistvo Lukinog mlađeg brata Nikole i Miloša Vidakovića u Budvi. Tokom postupka kao svedok je saslušan Stojanović, jer je jedan od optuženih koji je i sam bio deo kriminalne grupe izjavio da je upravo Strahinja Stojanović naručio ubistvo svog kuma Vidakovića.

Ubijen mu i otac

- Stojanović je bio blizak s Milošem Delibašićem, koji je zbog ova dva zločina koja su se dogodila 2013. osuđen na 30 godina zatvora. Tokom suđenja optuženi Miloš Vojinović izjavio je da je ubistvo Vidakovića od Delibašića naručio Stojanović, s kojim je bio u zavadi zbog žene. Kako je Vojinović tada rekao, zauzvrat je Strahinja Stojanović trebalo da ubije Luku Đurovića, bliskog Luki Bojoviću - podseća sagovornik Kurira i dodaje da je Stojanović kao svedok pred sudom tada rekao da ne zna ništa o krivičnim delima i da ne želi da odgovara na pitanja.

Inače i otac Strahinje Stojanovića Paja ubijen je u sačekuši u naselju Galenika u septembru 2015. godine.