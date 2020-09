DETALJI PORODIČNE TRAGEDIJE U KOTEŽU! Komšije otkrile kako su živeli majka i sin i šta bi mogao biti MOTIV

Njegovo telo je pronađeno u šipražju nadomak kuće.

U beogradskom naselju Kotež oko 15 sati došlo je do porodične tragedije u kojoj je D.S. (46) ubio svoju majku S.S. staru oko 70 godina, a potom i presudio sebi, a ovo bi mogao biti potencijalni motiv.

D. S. je nakon ubistva, otišao oko 400 metara dalje od kuće i ubio se u šipražju. Telo žene nađeno je u porodičnoj kući.

Ovaj zločin uznemirio je meštane, a posebno komšije koje su poznavale ovu porodicu. Jedan od komšija kaže da je sin bio dobra osoba i da mu nije jasno zašto je ovako postupio.

S. S. je zbog bolesti postala dementna, pa pretpostavljaju da D. S. više nije nije mogao da izdrži pritisak, te je rešio da ubije majku i sebe.

- Znamo se od kad su kupili plac, nisam primetio ništa neobično. Majka mu je bila psihički bolesnik, to svi znamo. Niko od nas ne bi mogao da predvidi to šta se desilo i da bi to uradio. Verovatno je to zato što je bio mnogo vezan za majku i da bi olakšao i njoj muke, šta znam. On je dobar dečko bio - rekao je komšija Joja.